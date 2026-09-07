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Barbón confía en que el Congreso frene el nuevo modelo de financiación autonómica

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Oviedo, 7 sep (EFE).- El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha ratificado este lunes el rechazo frontal de su Gobierno al nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Ejecutivo central y mostrado su esperanza de que durante su tramitación parlamentaria en el Congreso no salga adelante.

"Lo digo abiertamente: espero que no salga, que no se apruebe. Es para mí una cuestión importante", ha afirmado el jefe del Ejecutivo asturiano en declaraciones a los medios de comunicación tras presidir en Castropol la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

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No obstante, ha asegurado que desconoce qué postura podrían adoptar los dos diputados socialistas por Asturias en la Cámara Baja cuando se inicie la tramitación de la ley porque, según ha asegurado, no ha hablado de este asunto con ellos y porque, además, su tramitación parlamentaria va a ser larga.

En cualquier caso, ha recordado que, aunque los parlamentarios en las Cortes dependen de las direcciones nacionales de los partidos, también hay margen para las decisiones personales que, si suponen saltarse la disciplina de voto, puede conllevar consecuencias.

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Después de que el nuevo modelo fuese aprobado el pasado viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el apoyo de Cataluña y Canarias, el jefe del Ejecutivo asturiano ha incidido en que ha cumplido con su palabra al oponerse formalmente a un sistema que no responde a los intereses regionales "y que es de todo punto insolidario".

"Donde vota Asturias es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y si mal no recuerdo, es la primera vez en la historia que Asturias vota en contra de un modelo de financiación", ha subrayado antes de expresar de forma abierta su deseo de que las Cortes Generales lo tumben.

La postura del Gobierno asturiano responde, ha añadido, al cumplimiento estricto de las resoluciones de la FSA-PSOE y de los acuerdos suscritos en la Junta General del Principado, y que además su posicionamiento se alinea con los principios fijados en la Declaración de Santiago, firmada junto a otras siete comunidades autónomas para la defensa de una financiación justa.

Barbón ha destacado además la "firmeza" de su Gobierno con la actitud de otros líderes políticos que se pliegan a las directrices de sus organizaciones nacionales en Madrid y ha incidido en que haber respaldado la propuesta estatal habría supuesto una traición a los compromisos institucionales asumidos con la ciudadanía asturiana. EFE

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