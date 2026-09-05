Ventura y Sebastián Fernández abren la puerta grande en la 'Rondeña' de rejones

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Álvaro Rodríguez del Moral

Ronda (Málaga), 5 sep (EFE).- La tradicional Corrida Rondeña de rejones, segundo festejo de la Feria de Pedro Romero, se ha saldado con la salida a hombros de los rejoneadores Diego Ventura y Sebastián Fernández en una mañana en la que también brilló la buena monta del jinete portugués Duarte Fernandes.

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La corrida comenzó con una exhibición de la Real Escuela Ecuestre de Jerez y de la Escuela de Equitación de la Real Maestranza de Ronda en homenaje a D. Álvaro Domecq Romero, a cuya memoria estaba dedicada esta corrida rondeña de rejones. Francisco Rivera Ordóñez hizo entrega de un recuerdo a Luis y Antonio Domecq, sobrinos del recordado rejoneador.

Rui Fernandes brindó su actuación a Francisco Rivera Ordóñez y estuvo por encima de un toro bastante aplomado, lo que marcó la faena, que tuvo sus mejores momentos cuando montó a Quito, llegando más al público. Falló con el acero y saludó desde el tercio.

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Diego Ventura firmó una actuación brillante de principio a fin, sobresaliendo con Quirico en dos palos y sobre todo con Quitasueños, con el que clavó dos banderillas al quiebro de forma espectacular. Siguió subiendo el tono con Bronce quitándole la cabezada y cerró con cortas y rosas muy ligadas, poniendo al público de pie con una gran faena. Mató de rejón y dos descabellos. Dos orejas.

Joao Ribeiro Telles tuvo un toro colaborador de la ganadería de su familia y cuajó una actuación de altura sobresaliendo con el caballo Marfil, con el que puso tres banderillas yendo de frente con mucha verdad y conectando mucho con el público. Perdió el triunfo con los aceros. Vuelta.

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Lea Vicens clavó dos rejones de castigo en el cuarto y se gustó con Jocker en dos buenas banderillas. La faena siguió creciendo con Diluvio con el que llegó mucho al toro y al público. Buena labor de la rejoneadora francesa. Mató de rejón y descabello. Oreja.

Sebastián Fernández recibió al quinto con la garrocha llevando emoción al tendido. Este toro se rajó muy pronto pero Sebastián lo puso todo de su parte y logró levantar el tono de la faena con Judío clavando bien y adornándose con piruetas espectaculares. Completó su gran labor con carrusel de cortas y le cortó las dos orejas.

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Duarte Fernandes demostró su proyección en Ronda con una actuación muy completa en la que destacó con el caballo H Quiebro por su forma de hacer la suerte y de adornarse. Destacó su conexión con el público y su entrega en una labor que remató bien con el rejón logrando cortar una oreja con petición de la segunda.

Se lidiaron toros de David Ribeiro Telles, colaboradores en conjunto.

Rui Fernandes, ovación.

Diego Ventura, dos orejas.

Joao Ribeiro Telles, vuelta tras petición.

Lea Vicens, oreja.

Sebastián Fernández, dos orejas.

Duarte Fernandes, oreja con petición de la segunda.

La plaza registró tres cuartos de entrada en mañana bochornosa. EFE

arm/may