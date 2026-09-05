Un Málaga necesitado y un Levante en alza

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Málaga/Valencia, 5 sep (EFE).- El Málaga buscará este domingo en La Rosaleda tres puntos que le permitan salir de la última posición de la tabla ante un Levante en alza que ha logrado sumar cuatro de seis puntos y con la moral por las nubes después de la goleada (5-2) ante el Betis en la última jornada.

El equipo malagueño, que también salió malparado en la pasada jornada ante el Real Madrid (4-0), está en un momento de incertidumbre, con muchos fichajes en el último día de mercado, lesiones y un ambiente de preocupación por los recientes resultados.

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Además, los jugadores deben de olvidar lo ocurrido la pasada temporada y centrarse en LaLiga EA Sports, totalmente diferente e ir acostumbrándose a este nuevo capítulo.

El técnico malaguista Juan Francisco Funes, recupera al centrocampista Dani Lorenzo, baja contra el Real Madrid por un proceso febril, y también podría estar el delantero Adrián Niño, con una lesión muscular y que todavía no ha debutado en la máxima categoría.

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También tendrá disponibles a los últimos fichajes, el centrocampista Jens Cajuste y los defensas Juan Berrocal y Adam Aznou, que estarán entre los convocados pero no serán titulares.

Funes tendrá las bajas del delantero Julen Lobete, lesionado de gravedad con rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, y del centrocampista Aaron Ochoa, que será intervenido de la rotura del menisco de la rodilla derecha.

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Por lo tanto, se presupone un solo cambio en el once inicial con la entrada de Dani Lorenzo por Rafa Rodríguez.

Por su parte, el Levante se presenta en Málaga lanzado tras su goleada ante el Betis. Con 4 puntos, el cuadro valenciano ve con optimismo su visita a La Rosaleda.

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Eso sí, tendrá que romper con su mala racha en el campo andaluz, ya que nunca ha ganado en Primera División al Málaga como visitante.

El entrenador del Levante, Luís Castro, podrá contar para este partido con los recién llegados, el delantero serbio Petar Ratkov y el centrocampista galo Axel Tape, cedidos por la Lazio y el Bayer Leverkusen, respectivamente.

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Sin embargo, Castro anunció en la rueda de prensa previa al partido que el delantero camerunés Etta Eyong sufrió unas molestias en la sesión del viernes que le impidieron ejercitarse con el equipo este sábado y que deberá ser sometido a pruebas médicas para conocer el alcance de esta lesión.

Tras la buena actuación ante el Betis, no se esperan cambios en el once inicial salvo la entrada en el lateral derecho de Toljan por Nacho Pérez.

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- Alineaciones probables:

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Recio, Einar Galilea, Rafita; Larrubia, Dotor, Izan Merino, Joaquín; Dani Lorenzo; Chupete.

Levante: Ryan, Toljan, Dela, Mandi, Manu Sánchez, Olasa, Rey, Bardeli, Brugué, Thiago e Iván Romero.

Estadio: La Rosaleda

Hora: 18.30 CEST (16.30 GMT). EFE

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