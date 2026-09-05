Un hombre de 78 años muere ahogado cuando se bañaba en la playa de Lloret de Mar (Girona)

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Barcelona, 5 sep (EFE).- Un hombre de 78 años de nacionalidad francesa ha muerto ahogado este sábado mientras se estaba bañando en la playa de Lloret de Mar (Girona).

Según ha informado Protección Civil de la Generalitat, el teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso a las 15:15 horas de esta tarde.

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La víctima ha sido sacada del agua inconsciente y las maniobras de reanimación no han tenido éxito.

El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) ha movilizado tres unidades terrestres y una aérea hasta el lugar de los hechos, mientras que los Mossos d'Esquadra han aportado tres unidades más y también se ha activado la policía local.

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Con esta víctima, son ya 24 las personas que han muerto en las playas catalanas desde que el pasado 15 de junio empezó oficialmente la campaña de baño en Cataluña. EFE