Un Eibar en alza recibe en Ipurua a un Granada invicto

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Eibar (Gipuzkoa)/Granada, 5 sep (EFE).- El Eibar recibe este domingo en Ipurua (14.00 horas) a un Granada invicto que ha comenzado la temporada con ánimo de erigirse como uno de los candidatos al ascenso.

Enfrente tendrá a un Eibar que ya se ha rehecho del varapalo que supuso caer en la primera jornada en su propio estadio contra el Tenerife.

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Las dos siguientes jornadas se impuso en casa al Valladolid y a domicilio al Andorra y estos resultados le han llevado ahora a rozar los puestos de promoción.

Su entrenador, Jokin Aranbarri, contará con numerosas bajas, ya que a las de los lesionados de larga duración, Sergio Álvarez, Olaetxea, Peru Nolaskoain e Imanol García de Albéniz, ninguno de los cuales llegará a tiempo para el partido, se le sumará la baja de Magunazelaia, expulsado la jornada anterior al ver la tarjeta roja directa.

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También está la duda de si el último fichaje del club en el mercado veraniego, Elijah Gift, podrá finalmente entrar en la convocatoria, ya que tenía algunas molestias y se esperará al entrenamiento de este sábado para decidirlo.

La sustitución obligada de Magunazelaia, posiblemente por Iván Gil, sería la principal novedad de la alineación de Jokin Aranbarri.

También podría llegar otra variación en el extremo derecho con la entrada de Adu Ares en el puesto de Pejiño en busca de un mayor desequilibrio para el ataque armero.

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El Granada, segundo provisionalmente en la tabla, acude con bajas y dudas a un campo que no se le ha dado nada bien en las últimas temporadas.

El equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’ afronta el tercer partido como visitante en cuatro jornadas, ya que empezó la competición en Oviedo con empate a cero, para después ganar al Mallorca (2-0) y Córdoba (1-3).

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Este buen inicio de curso le ha permitido situarse en la parte delantera de la clasificación y a tener sensaciones positivas con vistas a la temporada.

Pacheta tendrá las bajas por lesión del lateral Pau Casadesús y del extremo francés Kader Bamba, ambos con problemas musculares, mientras que el lateral galo Baila Diallo es duda porque apenas ha entrenado durante la semana con molestias físicas.

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Si Diallo se recupera, el técnico podrá repetir once inicial por cuarta jornada consecutiva, mientras que la ausencia del lateral llevaría por primera vez a la titularidad a Diego Pampín.

Alineaciones probables:

Eibar: Magunagoitia, Álvaro Rodríguez, Elgezabal, Arbilla, Bernat, Aleix Garrido, Mada, Adu Ares, Iván Gil, Guruzeta y Martón.

Granada: Raúl Lizoain; Sergio López, Manu Lama, Bourama, Diallo o Pampín; Rubén Alcaraz, Gumbau, Alemañ; Rodelas, Jose Arnaiz y Chinaza.

Árbitro: Gonzalo Romero Freixas, del Comité Catalán.

Estadio: Ipurua (Eibar).

Horario: 14.00 horas. EFE

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