Un barco oceanográfico encuentra de forma casual 26 ánforas romanas al sur de Formentera

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Ibiza, 5 sep (EFE).- El equipo del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera (MAEF) ha recibido un conjunto de aproximadamente 26 ánforas romanas y 17 cajas de material cerámico fragmentado, recuperados esta semana de manera casual por el barco oceanográfico Miguel Oliver mientras hacía un lance al sur de la pitiusa menor.

Es un conjunto arqueológico “bastante homogéneo” de ánforas romanas tipo Dressel 20 para transportar aceite, con multitud de sellos y marcas que aportarán mucha información a su estudio, ha señalado el Govern balear este sábado en un comunicado.

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El hallazgo cobra una especial relevancia por su volumen, buen estado de conservación del conjunto y por su “procedencia excepcional”: un yacimiento arqueológico a 1400 metros de profundidad, han destacado desde el Govern.

El barco Miguel Oliver se encuentra realizando la campaña investigación oceanográfica y pesquera MEDITS, coordinada por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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Al tener conocimiento del hallazgo, el personal del Govern ha trabajado para determinar en las aguas jurisdiccionales en las que tuvo lugar y tener claro los pasos a seguir.

Una vez resuelto que son aguas de titularidad estatal, la dirección general de Cultura del Govern ha movilizado al equipo del MAEF y ha puesto a disposición las herramientas por el traslado del material al museo.

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El traslado ha sido autorizado por el Servicio de Patrimonio Subacuático dependiente del Ministerio de Cultura, dada la naturaleza de los bienes localizados y la circunstancia del hallazgo.

Al respecto, la Ley del Patrimonio Histórico Español establece que en los hallazgos casuales, los bienes extraídos serán depositados a la mayor celeridad posible en el museo más próximo.

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Desde el Govern señalan que a pesar de tratarse de material arqueológico subacuático muy sensible, el estado de conservación es estable gracias a que la tripulación del barco ha mantenido el conjunto de ánforas en permanente hidratación mediante una manguera.

Una vez trasladado el material al almacén del MAEF, se han iniciado las tareas de desalación y estabilización, pieza por pieza, en depósitos de agua adecuados para su definitiva restauración y consolidación.

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Los trabajos para garantizar la conservación de las piezas continuarán a lo largo de este sábado y domingo. A partir de la próxima semana, se prevé que el material pueda ser estabilizado y depositado en el museo de manera permanente. EFE

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