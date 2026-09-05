Toni Bou se queda a 8 puntos del título número 40 tras la primera jornada en Países Bajos

Redacción Deportes, 5 sep (EFE).- El piloto español Toni Bou ganó este sábado las dos carreras de la primera jornada de la sexta cita del Mundial de Trial GP, que se disputa en la localidad de Zelhem (Países Bajos) hasta este domingo, obtuvo cuarenta puntos en la clasificación y se quedó a tan solo ocho de sumar su título número 40 y el 20 al aire libre.
El piloto de Repsol Honda HRC llega invicto a la penúltima cita de la temporada, seguido muy de cerca por su compatriota y compañero de equipo Gabriel Marcelli.
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Para obtener el título en esta jornada, debió conseguir 120 puntos de margen y logró situarse con 111 de ventaja respecto a Marcelli, que llegó en cuarta posición en ambas carreras y cedió catorce a Bou.
En la primera manga, Bou se impuso por delante del vasco Jaime Busto (Beta), que sumó 17 puntos, mientras el barcelonés Miquel Gelabert (Honda) ocupó la tercera posición con 18 puntos.
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Por su parte, Toni Bou mantuvo el liderato en la segunda carrera con otros veinte puntos, seguido, esta vez, por el italiano Matteo Grattarola (Beta), con dieciséis, Busto tercero y Marcelli, cuarto.
En la general el piloto español acumuló 400 puntos, Marcelli es segundo con 289 a 111 de diferencia respecto a su compañero, por lo que Bou buscará en la jornada de este domingo su título número 40. EFE
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