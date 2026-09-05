Sanidad anima a cambiar la forma de acercarse a las personas con discapacidad psicosocial

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Madrid, 5 ago (EFE).- La discapacidad psicosocial es una realidad tan desconocida que ni siquiera cuenta con estadísticas que permitan cuantificarla, pero sí se sabe que las personas que viven con un intenso sufrimiento psíquico tienen que lidiar además con el estigma, la soledad y la ruptura de todos sus vínculos afectivos.

Para visibilizar esta realidad y romper con el estigma, el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha la campaña "Acércate, escucha, acompaña... repara" que incluye la publicación de un “Manual de reparación”, una guía con herramientas sencillas para acompañar a las personas que atraviesan situaciones de intenso sufrimiento psíquico.

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La discapacidad psicosocial no es un diagnóstico, sino un concepto que se refiere a las limitaciones que algunas personas con problemas de salud mental —como depresión, ansiedad o psicosis— pueden experimentar en su vida diaria, relaciones sociales o participación laboral cuando su condición interactúa con barreras sociales, institucionales o ambientales.

Como referencia, la Base Estatal de Datos de Personas con Valoración del Grado de Discapacidad del Imserso contabilizaba, a 31 de diciembre de 2024, 793.220 personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 % por deficiencias clasificadas dentro de la categoría "sistema nervioso o función mental", lo que supone el 23,2 % del total de personas con discapacidad.

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Sin embargo, la categoría incluye los trastornos mentales, pero también otras patologías neurológicas, por lo que esta cifra no equivale al número de personas con discapacidad psicosocial, precisa el Ministerio de Sanidad.

La campaña parte de una idea central: cuando una persona atraviesa una situación de intenso sufrimiento psíquico, pueden verse afectados también sus vínculos familiares, sociales o afectivos, ya que el miedo, el desconocimiento o la sensación de no saber cómo actuar pueden generar distancia y aumentar el aislamiento.

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"Acércate, escucha, acompaña… repara" invita así a cambiar la forma de acercarse a estas personas con gestos muy cotidianos y que pueden ser de gran ayuda: acercarse, escuchar sin juzgar, acompañar y respetar.

No se trata de reparar a las personas, sino los vínculos que el sufrimiento, el estigma o la soledad pueden haber deteriorado.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dejado escrito este sábado en su cuenta en X: "Podemos ser personas reparadoras si cambiamos nuestra mirada y nuestra actitud hacia quienes tienen sufrimiento psíquico extremo". EFE

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