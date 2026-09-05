Piastri pierde tres puestos por sanción y sale sexto en Monza

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Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El australiano Oscar Piastri (McLaren), que había sido tercero en la calificación del Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Monza, ha sido sancionado con la pérdida de tres puestos en parrilla y saldrá, por ese motivo, desde la sexta plaza este domingo.

Piastri fue sancionado por obstaculizar al neozelandés Liam Lawson -de nuevo sustituto en Red Bull del francés Isack Hadjar, no recuperado aún de su lesión de muñeca- en la segunda ronda de la cronometrada principal (Q2), por lo que saldrá sexto en una carrera que el francés Pierre Gasly (Alpine) afrontará desde la 'pole' y el inglés George Russell (Mercedes), a su lado en primera fila, desde la segunda plaza. EFE

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