Pablo Hernández: "Se ha quedado una plantilla muy competitiva"

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Castellón, 5 sep (EFE). El técnico del Castellón, Pablo Hernández, valoró en la previa del partido ante el Albacete el cierre del mercado de fichajes para su equipo y afirmó que "se ha quedado una plantilla muy competitiva".

Pablo Hernández se mostró "contento" y destacó de la confección del equipo que tienen "dobladas todas las posiciones con jugadores de garantías". A su vez, se refirió a la última incorporación, el joven centrocampista colombiano Matías Orozco, cedido por el Brighton y señaló que es un "jugador con mucha proyección y aquí puede crecer".

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Ya sobre el partido ante el Albacete, el entrenador castellonense aseguró que van a tener que "estar muy concentrados porque es un equipo que castiga mucho los errores" y del que afirmó que "es uno de los mejores equipos en transiciones", por lo que quiere que el Castellón pueda"imponer su juego y que "fluya como queremos que fluya".

En la rueda de prensa celebrada en el estadio SkyFi Castalia también se pronunció sobre el estado del césped después de lo irregular que estaba en el primer partido en casa ante el Sabadell: "El campo ha mejorado mucho", aunque reconoció que "no está en perfectas condiciones pero está mucho mejor que hace dos semanas". EFE

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qrg/cta/apa