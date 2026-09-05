Pablo Barrios: “Los dos goles nos han tocado mucho”

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Bilbao, 5 sep (EFE).- El centrocampista del Atlético de Madrid Pablo Barrios lamentó, tras la derrota de su equipo en San Mamés frente al Athletic Club (3-0), que “los dos goles nos han tocado mucho porque han sido en un abrir y cerrar de ojos”.

Los de Simeone salieron goleados de 'La Catedral' en un duelo del que Barrios señaló que “es difícil hacer un análisis nada más terminar”, en declaraciones a Movistar nada más acabar el duelo.

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“En la primera parte lo hemos intentando, hemos tenido un par de ocasiones. En la segunda, no hemos entrado bien y sus dos goles han sido en nada. Con el marcador así, lo hemos intentado, pero no ha podido ser”, describió Pablo Barrios.

Sobre la intervención del VAR en la acción del primer tanto del conjunto bilbaíno, Barrios explicó que, en su opinión “parecía que el balón había salido, pero el árbitro no ha pitado, así que no habrá sido fuera”.

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El mediocentro del Atlético consideró que “en la segunda mitad teníamos que haber gestionado mejor”. “Tenemos que olvidar ya este partido, pensar en lo que viene y seguir”, zanjó. EFE

FRC/jl