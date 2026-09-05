Orio y Zierbena, favoritas para la primera jornada de la bandera de La Concha

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San Sebastián, 5 sep (EFE).- La 131 Bandera de La Concha se ha convertido en un pulso entre el remo vizcaíno y el guipuzcoano, con cuatro traineras de cada territorio clasificadas para la disputa de esta regata que aborda la primera de sus dos jornadas este domingo con la guipuzcoana Orio y la vizcaína Zierbena como favoritas.

Ambas embarcaciones prometen un duelo tan apasionante como el de 2025 en el que Zierbena se llevó la primera jornada por sólo 10 décimas de diferencia sobre los guipuzcoanos, quienes, sin embargo, en la segunda jornada, con solvencia y 12 segundos a favor, se hicieron con la bandera.

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Orio, por tanto, defiende título y es un poco más favorito que Zierbena si se atiende a su resultados en la Liga Eusko Label, la máxima división del remo que se han adjudicado los oriotarras con suficiencia y 16 triunfos, por ninguna del bote vizcaíno.

La trainera amarilla, además de su gran momento de forma, ha ganado esta bandera de La Concha en 33 ocasiones y cuenta con el patrón más experimentado de todos los competidores, Gorka Aranberri, que tiene el récord de 10 banderas conseguido en 2025 y que dejó atrás el que imperó durante los últimos 90 años del mítico Aita Miguel.

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Otros botes andan al acecho por si Orio y Zierbena no tuvieran el día, aunque sus posibilidades sean escasas. Entre ellos destaca Bermeo-Urdaibai que, pese a no estar en su mejor temporada, ha ganado tres banderas, venció en La Concha en 2024 y todavía tiene la mejor marca histórica de este campo de regateo conseguido en la edición de 2017 (18:32 minutos).- EFE

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