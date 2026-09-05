Nico Williams: “Nos saben muy bien estos tres puntos”

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Bilbao, 5 sep (EFE).- Nico Williams, delantero del Athletic Club, se mostró muy satisfecho tras la contundente victoria lograda este sábado en San Mamés (3-0) y destacó que “nos saben muy bien los tres puntos” cosechados ante el Atlético de Madrid.

“Veníamos de una victoria fuera de casa y teníamos ganas de puntuar en San Mamés y de mostrar a la gente el estilo de juego que propone el míster. Estamos muy contentos con él y con los tres puntos”, manifestó ante los micrófonos de Movistar.

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Nico Williams fue el encargado de abrir el marcador en el arranque de la segunda mitad, el primero que anota este curso. “Siempre es importante para los delanteros meter goles. Quiero hacerlo bien este año, marcar goles para ayudar al equipo. Espero que no sea el último de cabeza”, incidió.

Sobre la buena salida del equipo tras el descanso, el delantero internacional del Athletic explicó que “este míster es lo que tiene, nos ha dado una charla, un par de indicaciones, lo hemos solucionado en el campo". "Es espectacular el míster que tenemos y lo hemos visto reflejado en el campo”, apostilló.

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“Es un gran míster, desde el primer momento nos ha inculcado muchas cosas nuevas. Estamos en época de asimilar conceptos, pero creo que los estamos cogiendo a la perfección y estamos viendo al mejor Athletic”, concluyó el menor de los Williams. EFE

FRC/jl