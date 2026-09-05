Miguel Méndez: “Es momento de decir que yo confío mucho en este equipo”

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Berlín, 5 sep (EFE).- El seleccionador Miguel Méndez lanzó un mensaje de confianza a sus jugadoras tras la dura derrota ante Mali, “es momento de decir que confío mucho en este equipo”, expresó en sala de prensa este sábado en la Copa del Mundo de Berlín.

“Confío en estas jugadoras, sé lo que valen y de lo que son capaces”, explicó el técnico, quien valoró ante EFE que la derrota vino propiciada por la mezcla entre el esfuerzo en el partido inaugural y que durante la preparación mundialista, España superó con facilidad al combinado africano “meter en la coctelera eso ha sido como una bomba, no hemos encontrado soluciones.

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Solo Alba Torrens sabe lo que es disputar una Copa del Mundo en la joven plantilla española, a la que Méndez mandó un voto de confianza alegando que “cada día podemos competir mejor y queremos hacer muy largo el Campeonato del Mundo”.

Tras vencer por 30 puntos a Alemania y caer derrotada ante Mali, la selección descansará el domingo para prepararse ante el decisivo partido para el devenir del Grupo A ante Japón el lunes a las 17:50 horas en el mismo escenario que hoy, el Max-Schmeling-Halle de Berlín. EFE

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