Marco Brenner se impone en La Pandera, Mas refuerza el maillot rojo

La Pandera (Jaén), 5 sep (EFE).- El alemán Marco Brenner (Tudor) se ha impuesto en la decimocuarta etapa de la Vuelta disputada entre Jaén y La Pandera, de 154,5 km de recorrido, en la que reforzó el mailot rojo el español Enric Mas (Movistar).
Marco Brenner ganó el pulso al colombiano Santiago Buitrago (Bahrain), a quien batió en un esprint entre dos. La tercera plaza ha sido para el español Cristian Rodríguez (Astana), a 11 segundos.
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Enric Mas entró en meta a 4.13 minutos del ganador, junto al austríaco Felix Gall, y ambos aventajaron en 25 segundos al esloveno Primoz Roglic.
Mas lidera la Vuelta con 2.06 minutos de ventaja sobre Gall y de 2.10 respecto a Roglic. EFE
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