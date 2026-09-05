Lourdes Guerra se retira llorando y en camilla por lesión de rodilla

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Vigo, 5 sep (EFE).- La internacional española Lourdes Guerra, portera del Bera Bera, se retiró llorando y en camilla de la final de la Supercopa de España de balonmano femenino que su equipo disputa esta tarde contra el Rocasa Gran Canaria en Vigo.

La jugadora se lesionó de gravedad en la rodilla izquierda en el minuto 8, tras una mala caída al intentar detener un lanzamiento de la pivote Kelly Fonkeng. Tras ser sustituida por su compañera Ana Belén Palomina, la jugadora, totalmente desolada, fue atendida por los médicos en el banquillo. EFE

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