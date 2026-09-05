Los Gallos rozan la final del SailGP de Valencia tras dos triunfos y un segundo puesto

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(Actualiza la información anterior sobre la clasificación a la final del SailGP de Valencia)

Valencia, 5 sep (EFE).- Los Gallos, el equipo español que compite en el campeonato Rolex SailGP, encarrilaron la clasificación para la final del gran premio que se disputa durante este fin de semana en Valencia tras acumular dos victorias en las tres carreras clasificatorias.

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El piloto español Diego Botín fue el más rápido tanto en la carrera inaugural como en la segunda carrera y terminó en segunda posición la manga final. Así, Botín otorgó 14 de los 15 puntos en juego y acercó la clasificación a la final de este domingo.

Sería la primera vez que Los Gallos logran una clasificación a la ronda final durante un gran premio celebrado en España ya que no fueron capaces de lograrlo en los cuatro años en los que Cádiz fue sede del SailGP.

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Con esos resultados, Los Gallos terminaron en primera posición del grupo B con dos puntos de ventaja sobre Rockwool Racing y con tres sobre US SailGP Team. En el grupo A, Bonds Flying Roos, líder de la general, y Red Bull Italy cerraron la jornada del sábado como primeros y segundos respectivamente.

La clasificación a la carrera final en la que estará en juego el volante, título que recibe el campeón de cada gran premio, se decidirá este domingo con la disputa de otras dos mangas. EFE

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cma/cta/jl