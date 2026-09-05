Los empresarios de Ceuta insisten en no utilizar el puerto para alojar a migrantes

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Ceuta, 5 sep (EFE).- La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha pedido este sábado al Gobierno que respete la decisión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ceutí de no destinar terrenos portuarios a instalar un campamento de migrantes, pese a la orden del Ministerio de Transportes de autorizarlo.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha firmado este sábado una orden para tomar el control del puerto de Ceuta y autorizar así la instalación de carpas para acoger de forma temporal a más de 1.000 migrantes en la zona del muelle de Poniente.

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Y ello después de que este viernes el Consejo de Administración de la instalación portuaria rechazara -con cuatro votos a favor y once en contra- la ubicación de un lugar de acogida en el Muelle de Poniente.

A través de un comunicado, la CECE muestra su "respaldo firme y sin reservas" a la decisión de la Autoridad Portuaria y reclama al Gobierno y al resto de administraciones competentes que la respeten y que descarten cualquier iniciativa para ceder, habilitar o utilizar terrenos portuarios con este propósito.

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La CECE entiende que la atención a la situación migratoria de Ceuta exige soluciones, pero cree que estas deben buscarse fuera de una infraestructura estratégica e imprescindible para el presente y el futuro económico de la ciudad.

La Confederación reitera así el rechazo absoluto que ya había trasladado públicamente en los últimos días a que los terrenos e instalaciones del puerto de Ceuta -incluido el Muelle de Poniente- sean utilizados o cedidos para este fin, ya sea mediante un campamento, un centro de acogida o cualquier otra fórmula que suponga destinar espacios portuarios a un asentamiento de inmigrantes.

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Considera que el puerto no es un espacio disponible para resolver de forma coyuntural una situación que corresponde abordar a las administraciones mediante otras alternativas.

Se trata de una infraestructura esencial y estratégica para la actividad económica, logística y comercial de Ceuta, en la que desarrollan su actividad numerosas empresas, trabajadores y operadores vinculados al transporte marítimo y la logística, y que soporta diariamente el tránsito de pasajeros y mercancías.

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Su plena operatividad -considera- exige preservar sus espacios y garantizar las condiciones de seguridad y movilidad necesarias para el desarrollo de su función.EFE