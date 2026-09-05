López Miras ve "muy grave" que Sánchez reconozca la existencia de informes policiales sobre la llegada de inmigrantes

05/09/2026 Vídeo difundido por el presidente regional, Fernando López Miras, a través de sus redes sociales.. El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras califica de "muy grave" que Pedro Sánchez haya reconocido en el Congreso de los Diputados la existencia de informes policiales que advertían de la llegada masiva de inmigrantes a la Península, y, por tanto, a la Región de Murcia, como está sucediendo este verano, sin que se haya hecho nada para impedirlo. ESPAÑA EUROPA MURCIA POLÍTICA CARM

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El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras califica de "muy grave" que Pedro Sánchez haya reconocido en el Congreso de los Diputados la existencia de informes policiales que advertían de la llegada masiva de inmigrantes a la Península, y, por tanto, a la Región de Murcia, como está sucediendo este verano, sin que se haya hecho nada para impedirlo.

López Miras exige conocer esos informes, qué medios de control y vigilancia se activaron para actuar frente a las advertencias policiales.

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El jefe del Ejecutivo murciano ha exigido al presidente del Gobierno "información y respuestas ya". Y lamenta que dos semanas después, no haya recibido respuesta a la carta que el envió a Pedro Sánchez exigiendo más medios para la Guardia Civil para proteger nuestras costas frente a las mafias.