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La primera derrota, en 135 segundos

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Iñaki Dufour

Madrid, 5 sep (EFE).- Una vorágine de dos goles en 135 segundos desató la primera derrota de la temporada del Atlético de Madrid, con dos balones perdidos en el sector derecho y descubierto en defensa en sendos contragolpes, con el 1-0 en el minuto 45:30 y el 2-0 en el 47:45, este último con apenas 15 segundos desde que sacó de centro y recogió el balón de la red.

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Mejor en el primer tiempo, la vuelta del segundo en San Mamés contra el Athletic Club fue un golpe para el conjunto madrileño, que había solventado las tres primeras citas sin perder, con las victorias contra el Málaga (2-0) y el Sevilla (1-3), más el empate en casa con Villarreal (2-2), peo cuyo balance está por debajo de las expectativas: 7 de 12 puntos. Un 58 por ciento. Otro inicio que lo repone en la duda.

Todo un partido concentrado en 135 segundos decisivos y demoledores para el equipo dirigido por Diego Simeone, sentado en el banquillo, frustrado e incrédulo cuando encajó el 2-0. “En el segundo tiempo, en esos cinco minutos por llamarle cinco, pero creo que fueron dos, el partido se fue. Ellos fueron contundentes y aprovecharon las circunstancias en esas dos acciones”, lamentó Diego Simeone, su entrenador, en declaraciones a ‘Movistar’ al término del duelo en San Mamés.

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El Atlético sacó de centro en el inicio del segundo tiempo. Álex Baena, de nuevo por el medio de la delantera como ‘falso 9’, como en Sevilla, conectó hacia atrás con Pablo Barrios, quien jugó hacia el lado derecho del ataque visitante. Llorente, Giuliano, Kang In….Y un pase fallido de Barrios que desató el contragolpe, inicialmente confuso, por si salió o no salió el balón, pero luego trepidante.

Nico Williams recuperó el balón, atravesó las líneas tras combinar con Sancet, lo benefició un rebote y tomó velocidad en el otro campo. Dio continuidad a la acción Robert Navarro, recibió Iñaki Williams en su desmarque hacia el lado derecho del área rival y soltó un tiro que tocó en David Hancko y efectuó la parábola necesaria para el cabezazo de Nico Williams, ya dentro del área, ante Jan Oblak. Pasaron 30 segundos desde el saque de centro del Atlético de Madrid.

El gol fue revisado en el VAR, por si el balón había salido por la línea de banda a la altura de medio campo cuando llegó a Oihan Sancet justo después de la recuperación original de Nico Williams. “Más allá de que se haya ido o no, entiendo que podíamos haber resuelto mucho mejor esa jugada”, apuntó Simeone, cuyo equipo sólo dejó su marco a cero en la primera jornada y ha encajado seis goles en las cuatro citas disputadas.

El 1-0 fue confirmado por el VAR en el minuto 47 y 12 segundos. El Atlético sacó de nuevo desde el medio para reanudar el juego en el 47:30. Baena, Barrios, la pérdida de Giuliano por un mal control y otra vez el contragolpe del Athletic: esta vez solo necesitó 15 segundos desde el saque del centro del campo contrario para transformar el 2-0, consumado en el minuto 47:45 segundos, de nuevo con un balón recuperado por Nico Williams, continuado por Iñaki Williams y transformado en el gol, primero con un recorte a Alejandro Grimaldo, por Robert Navarro dentro del área. Dos goles en 135 segundos. EFE

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