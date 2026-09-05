La condición de invicto, en juego en Mendizorroza

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Vitoria/Pamplona, 5 sep (EFE).- Deportivo Alavés y Osasuna, dos de las revelaciones del inicio de campeonato, se juegan este domingo (18.30 horas) su condición de invictos en Mendizorroza, en la cuarta jornada liguera y, en el caso de los albiazules, sumar diez de doce puntos posibles, en lo que sería un récord en sus más de cien años de historia.

Los de Quique Sánchez Flores llegan después de ganar en casa a Getafe (3-0) y Villarreal (1-0), sin haber recibido un gol, y empatar ante el Rayo Vallecano (1-1).

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La defensa alavesista y Antonio Sivera han mantenido una línea muy contundente en este inicio liguero que le ha permitido ubicarse en la zona alta de la clasificación y comenzar a sumar puntos.

Sin embargo, las lesiones van a obligar al técnico babazorro a hacer cambios en dos líneas de su ‘once’.

La grave lesión de rodilla de Mikel Rodríguez abrirá espacio a Denis Suárez en el equipo inicial que tendrá una pareja distinta de delanteros.

Las molestias musculares de Toni Martínez le impedirán ser titular ante los navarros y Mariano Díaz, con dos goles en lo que va de curso, ocupará su posición y formará pareja con el argentino Lucas Boyé.

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El choque vivirá una fiesta en la calles de la capital vasca y en las gradas del estadio vitoriano por la buena relación entre las dos aficionados.

Se da la circunstancia de que el cuadro vitoriano no ha podido superar en su feudo a Osasuna en los últimos siete partidos disputados. La última victoria local tuvo lugar hace once años en la octava jornada de Segunda del curso 2015/16.

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El equipo rojillo llega a Mendizorroza después de sumar los tres puntos frente al Getafe, en un encuentro aseado del equipo dirigido por Ramis, aunque con la factura de las lesiones. Aimar Oroz y Jorge Herrando se perderán las próximas semanas.

El central sufre una lesión en el aductor de la pierna izquierda, mientras que el mediapunta presenta una lesión en el bíceps femoral de la misma pierna.

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La principal novedad en la convocatoria es Romain Del Castillo. El futbolista francés, incorporado en el último día del mercado, podría disfrutar de sus primeros minutos. También vuelve a la lista Rockson, mientras que Diego Rico apunta a tener protagonismo en un encuentro que exigirá mucho al conjunto navarro.

Osasuna llega, además, con un Budimir especialmente certero desde los once metros y acumula dos goles en tres jornadas.

Salvo sorpresa y a falta de desvelar mañana la convocatoria, Ramis apostará por dar continuidad al bloque que ha utilizado en estas primeras jornadas. En el centro del campo, Iker Muñoz parece haberle ganado, de momento, la batalla a Lucas Torró y se perfila de nuevo como una de las piezas importantes del equipo.

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Alineaciones probables:

Alavés: Sivera; Ángel Pérez, Koski, Tenaglia, Jony, Abde; Blanco, Ibáñez, Denis; Mariano y Lucas Boyé.

Osasuna: Sergio Herrera; Arguibide, Catena, Boyomo; Bretones; Moncayola, Iker Muñoz, Moi Gómez; Rubén García; Budimir y Dubasin.

Árbitro: Pendiente de designación.

Estadio: Mendizorroza.

Hora: 18:30.

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