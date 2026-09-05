Espana agencias

Javier García formaliza su precandidatura a la Presidencia del Gobierno de La Rioja por el PSOE

05/09/2026 El secretario general del PSOE riojano, Javier García. El secretario general del Partido Socialista en La Rioja, y portavoz del Grupo Parlamentario, Javier García, ha formalizado su precandidatura por este partido a la Presidencia del Gobierno en La Rioja para las elecciones autonómicas del 2027. POLITICA PSOE
05/09/2026 El secretario general del PSOE riojano, Javier García. El secretario general del Partido Socialista en La Rioja, y portavoz del Grupo Parlamentario, Javier García, ha formalizado su precandidatura por este partido a la Presidencia del Gobierno en La Rioja para las elecciones autonómicas del 2027. POLITICA PSOE
Guardar

El secretario general del Partido Socialista en La Rioja, y portavoz del Grupo Parlamentario, Javier García, ha formalizado su precandidatura por este partido a la Presidencia del Gobierno en La Rioja para las elecciones autonómicas del 2027.

Ayer, viernes 4 de septiembre, los socialistas riojanos abrieron el proceso de presentación de precandidaturas para las primarias de cara a las elecciones autonómicas y municipales en el caso de Logroño y Calahorra.

PUBLICIDAD

El proceso finaliza el lunes, 7 de septiembre, a las 12:00 del mediodía y los precandidatos no necesitan avales, aunque sí los necesitarán si hay varias candidaturas y una posterior votación.

"Desde que asumí el liderazgo del PSOE en La Rioja", ha dicho García en la red social X, "tuve claro mi objetivo: ser útil a los riojanos y riojanas, con un estilo de hacer política diferente; poner todas mis capacidades y experiencia al servicio de mi tierra, y construir un proyecto colectivo para una comunidad que merece mucho más".

PUBLICIDAD

Así, ha anunciado: "Llega el momento de formalizar ese compromiso y dar un paso al frente para liderar un tiempo nuevo en La Rioja. Será un verdadero honor optar a ser presidente de la mejor comunidad autónoma de España. No me faltan ganas, ilusión, ideas y compromiso".

PROCESO DE PRIMARIAS

Si existen varias candidaturas que cumplan con los requisitos el proceso de recogida de avales será del 9 al 16 de septiembre, y tras el cotejo de los mismos, se celebrará la campaña de información de los candidatos y candidatas del 17 al 25 de septiembre.

Finalmente, la jornada de votación sería el 26 de septiembre, y si fuera necesaria una segunda ronda, está previsto el 3 de octubre.

GANAS Y EQUIPO

"Desde que asumí la Secretaría General del Partido Socialista en el año 2025, tuve claro el objetivo", ha manifestado García, "primero, cohesionar el Partido Socialista, después, servir a los riojanos y riojanas desde la labor parlamentaria de oposición".

"Y, en tercer lugar, construir con la sociedad riojana un proyecto político alternativo al Partido Popular", ha añadido y, por eso, ha indicado, ha formalizado su precandidatura.

Lo hace, ha dicho, "con mucha ilusión, con muchísimas ganas y aportando todas" sus "capacidades y experiencia en el ámbito municipal como alcalde de Arnedo para ponerlo, ahora, al servicio de toda la comunidad autónoma de La Rioja".

"Así que estoy con ganas, con equipo, con propuestas y van a ser unos meses de mucho trabajo, muy intensos, para construir esa alternativa que La Rioja necesita", ha finalizado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se cumplen 3 años de la muerte de María Teresa Campos en medio de polémicas: desde la crítica situación por su ático en Málaga hasta la calle con su nombre sin inaugurar

Terelu Campos y Carmen Borrego afrontan este señalado aniversario envueltas en varios debates

Se cumplen 3 años de la muerte de María Teresa Campos en medio de polémicas: desde la crítica situación por su ático en Málaga hasta la calle con su nombre sin inaugurar

Laura Moure, azafata de ‘La ruleta de la suerte’, da a luz a su primera hija: “Mi nueva realidad”

La modelo y su pareja, Kike Chica, han compartido la imagen de Zoe en casa después de un largo embarazo

Laura Moure, azafata de ‘La ruleta de la suerte’, da a luz a su primera hija: “Mi nueva realidad”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Tres averías del coche de más de 1.000 euros que puedes prevenir por menos de 50 euros: la advertencia de un experto para evitar daños mayores

El mecánico explica qué componentes conviene revisar para evitar fallos en el sistema de refrigeración y en la alimentación del motor

Tres averías del coche de más de 1.000 euros que puedes prevenir por menos de 50 euros: la advertencia de un experto para evitar daños mayores

Ayuso y Feijóo dan el pistoletazo de salida al curso político en Madrid con un acto centrado en las críticas al Gobierno de Sánchez: “Basta ya de excusas y de mentiras”

El acto en Getafe ha reunido a dirigentes y afiliados del Partido Popular de Madrid en la antesala de las elecciones autonómicas y municipales de 2027

Ayuso y Feijóo dan el pistoletazo de salida al curso político en Madrid con un acto centrado en las críticas al Gobierno de Sánchez: “Basta ya de excusas y de mentiras”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres averías del coche de más de 1.000 euros que puedes prevenir por menos de 50 euros: la advertencia de un experto para evitar daños mayores

Tres averías del coche de más de 1.000 euros que puedes prevenir por menos de 50 euros: la advertencia de un experto para evitar daños mayores

Ayuso y Feijóo dan el pistoletazo de salida al curso político en Madrid con un acto centrado en las críticas al Gobierno de Sánchez: “Basta ya de excusas y de mentiras”

Adif defiende que el defecto detectado en la vía de Adamuz cuatro meses antes del accidente no suponía un problema de seguridad

La propuesta del PP para Ceuta: reforma de la Ley de Extranjería, más Frontex, refuerzo de la frontera y 650 millones para las dos ciudades

El puente más alto de Europa que se construye en Sevilla acumula dos décadas de obras y se enfrenta al bloqueo judicial: un megaproyecto marcado por las polémicas

ECONOMÍA

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

Necesitas ahorrar más de 100.000 euros para comprar una vivienda protegida: el caso de Boadilla y sus casas públicas para la “clase media-alta”

El caso de Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, reabre el debate sobre la falta al trabajo por depresión: ¿qué dice la ley?

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

Buscan voluntarios en un pueblo de Asturias para cuidar de animales y hacer tareas de jardinería con solo 15 horas semanales de trabajo

DEPORTES

Comienza la última recta del Madrid Premier Padel P1 2026: horarios y dónde ver hoy en la tele y online

Comienza la última recta del Madrid Premier Padel P1 2026: horarios y dónde ver hoy en la tele y online

La ‘operación rescate’ de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “Tiene que empezar a jugar para que no le piten”

El Betis tumba al Real Madrid con un gol de Parrott y un penalti de Mbappé detenido por Valles en el descuento

Alcaraz supera un partido irregular ante Wu y se cita con Tommy Paul en los octavos del US Open

Toni Nadal ve favorito a Carlos Alcaraz en el US Open: “Le está pegando a la pelota igual que antes”