Javier García formaliza su precandidatura a la Presidencia del Gobierno de La Rioja por el PSOE

05/09/2026 El secretario general del PSOE riojano, Javier García. El secretario general del Partido Socialista en La Rioja, y portavoz del Grupo Parlamentario, Javier García, ha formalizado su precandidatura por este partido a la Presidencia del Gobierno en La Rioja para las elecciones autonómicas del 2027. POLITICA PSOE

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El secretario general del Partido Socialista en La Rioja, y portavoz del Grupo Parlamentario, Javier García, ha formalizado su precandidatura por este partido a la Presidencia del Gobierno en La Rioja para las elecciones autonómicas del 2027.

Ayer, viernes 4 de septiembre, los socialistas riojanos abrieron el proceso de presentación de precandidaturas para las primarias de cara a las elecciones autonómicas y municipales en el caso de Logroño y Calahorra.

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El proceso finaliza el lunes, 7 de septiembre, a las 12:00 del mediodía y los precandidatos no necesitan avales, aunque sí los necesitarán si hay varias candidaturas y una posterior votación.

"Desde que asumí el liderazgo del PSOE en La Rioja", ha dicho García en la red social X, "tuve claro mi objetivo: ser útil a los riojanos y riojanas, con un estilo de hacer política diferente; poner todas mis capacidades y experiencia al servicio de mi tierra, y construir un proyecto colectivo para una comunidad que merece mucho más".

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Así, ha anunciado: "Llega el momento de formalizar ese compromiso y dar un paso al frente para liderar un tiempo nuevo en La Rioja. Será un verdadero honor optar a ser presidente de la mejor comunidad autónoma de España. No me faltan ganas, ilusión, ideas y compromiso".

PROCESO DE PRIMARIAS

Si existen varias candidaturas que cumplan con los requisitos el proceso de recogida de avales será del 9 al 16 de septiembre, y tras el cotejo de los mismos, se celebrará la campaña de información de los candidatos y candidatas del 17 al 25 de septiembre.

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Finalmente, la jornada de votación sería el 26 de septiembre, y si fuera necesaria una segunda ronda, está previsto el 3 de octubre.

GANAS Y EQUIPO

"Desde que asumí la Secretaría General del Partido Socialista en el año 2025, tuve claro el objetivo", ha manifestado García, "primero, cohesionar el Partido Socialista, después, servir a los riojanos y riojanas desde la labor parlamentaria de oposición".

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"Y, en tercer lugar, construir con la sociedad riojana un proyecto político alternativo al Partido Popular", ha añadido y, por eso, ha indicado, ha formalizado su precandidatura.

Lo hace, ha dicho, "con mucha ilusión, con muchísimas ganas y aportando todas" sus "capacidades y experiencia en el ámbito municipal como alcalde de Arnedo para ponerlo, ahora, al servicio de toda la comunidad autónoma de La Rioja".

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"Así que estoy con ganas, con equipo, con propuestas y van a ser unos meses de mucho trabajo, muy intensos, para construir esa alternativa que La Rioja necesita", ha finalizado.