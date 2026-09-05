Investigan la muerte de un hombre cuyo cadáver ha sido encontrado en una finca de Parla

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Madrid, 5 sep (EFE).- La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver ha sido encontrado este sábado en el patio interior de una finca de Parla (Madrid), al que podría haber caído tras precipitarse desde la azotea del edifico.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los hechos ocurrieron sobre las 10:40 horas de este sábado, cuando se recibió un aviso en el que se informaba de que había un hombre inmóvil en el patio interior de una finca que podría haberse precipitado desde la azotea.

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Hasta el lugar se han desplazado Policía Científica y el Grupo VI de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial, que se han hecho cargo de la investigación, sobre la que por ahora no han trascendido más detalles. EFE