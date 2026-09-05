Interceptados 56 migrantes llegados en cuatro pateras a Mallorca, Cabrera y Formentera

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(Actualiza la NA6079 con la llegada de otras dos pateras)

Palma, 5 sep (EFE).- Cincuenta y seis migrantes han sido interceptados este sábado tras alcanzar las costas de Baleares a bordo de cuatro pateras llegadas a las islas de Mallorca, Cabrera y Formentera.

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Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, a las 7:00 horas la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han localizado a 12 personas de origen magrebí en la línea de costa de Cabrera llegados en patera.

Poco tiempo después, a las 7:30 horas, el instituto armado ha interceptado a otros cuatro magrebíes llegados en otra embarcación a la zona de Cala Galiota, en la Colònia de Sant Jordi (Mallorca).

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A las 9:35 horas, en Formentera, efectivos de la Guardia Civil han localizado una embarcación a tres millas al sur de Formentera con 11 magrebíes a bordo, y a las 10 de la mañana han interceptado a otras 29 personas, de origen subsahariano, en la línea de costa del núcleo de población de Illetes, en Calvià (Mallorca) que habían llegado a bordo de una embarcación.

Según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares, en lo que va de año han llegado al archipiélago 273 pateras con 5.079 migrantes.

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En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE