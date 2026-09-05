Imbroda exige a Sánchez "firmeza y contundencia" con Marruecos y un respaldo "inquebrantable" a Ceuta y Melilla

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El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una posición "firme" y "contundente" ante Marruecos y ha defendido la necesidad de que España mantenga un diálogo directo con el país vecino para exigirle "lealtad, firmeza y reciprocidad".

"Se tiene que sentar de una manera firme y de una manera contundente con Marruecos. Hay que sentarse", ha reiterado Imbroda, quien ha criticado que España esté ofreciendo cooperación mientras, a su juicio, recibe respuestas insuficientes por parte de Rabat.

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"No pueden ustedes estar nada más que dando, dando y recibiendo desaire y trompicones y guantazos", ha manifestado el presidente melillense, que ha atribuido a Marruecos responsabilidad sobre la situación fronteriza y ha hecho referencia a la salida de decenas de miles de ciudadanos del país hacia España.

Imbroda también ha recriminado al Gobierno central que no haya tenido en cuenta a Ceuta y Melilla a la hora de plantear determinadas medidas económicas que tendrán repercusión directa sobre ambas ciudades autónomas.

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El presidente melillense considera que las decisiones que afectan a los dos territorios deben abordarse teniendo en cuenta sus especiales circunstancias y ha reclamado al Ejecutivo una mayor coordinación con los gobiernos autonómicos de Ceuta y Melilla.

Asimismo, ha exigido a Sánchez que garantice el apoyo "inquebrantable" del Estado a las dos ciudades en materia de seguridad, especialmente ante la posibilidad de que puedan repetirse episodios como el registrado en Ceuta a finales de julio.

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En este sentido, Imbroda ha defendido que, si vuelve a producirse una situación similar, el Estado debe responder con todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y la integridad territorial de las ciudades autónomas.

"SÁNCHEZ ESTÁ NOQUEADO"

El presidente de Melilla también ha criticado la gestión de la crisis de Ceuta por parte del Gobierno central y ha asegurado que Pedro Sánchez se encuentra "noqueado" ante la situación.

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Imbroda ha reprochado igualmente al jefe del Ejecutivo que no haya contado con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para abordar una crisis que considera de Estado y que afecta directamente a la seguridad y a la integridad territorial española.

Las críticas del presidente melillense se producen en un momento de especial tensión en las relaciones hispano-marroquíes, después de los acontecimientos registrados en la frontera durante el pasado mes de julio y de las recientes declaraciones de varios ministros marroquíes sobre las reivindicaciones territoriales de Rabat sobre Ceuta y Melilla.

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Por último, Imbroda se ha referido a la concentración celebrada el pasado 2 de septiembre en apoyo a Ceuta, que reunió movilizaciones en distintos puntos de España.

El presidente de Melilla ha valorado positivamente aquella respuesta ciudadana y ha destacado el carácter de unidad nacional de la convocatoria.

"Fue un canto a España y un abrazo de solidaridad total a nuestros hermanos ceutíes", ha afirmado Imbroda, que considera que la movilización puso de manifiesto el respaldo existente en el conjunto del país a la defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla.

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