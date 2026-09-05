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Hallan el cadáver de un hombre que desapareció tras averiarse una embarcación en Cádiz

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Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 5 sep (EFE).- Los servicios de emergencia han rescatado un cadáver en el agua junto al puerto de Bonanza, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), que corresponde a uno de los ocupantes de una embarcación averiada en la zona que desapareció el pasado miércoles.

Según ha informado este sábado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, el hallazgo se produjo sobre las 3:15 horas del viernes, después de recibir una llamada de socorro que alertaba de la presencia de un cuerpo flotando junto a varias embarcaciones.

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Desde la sala coordinadora del 112 se movilizó a efectivos de la Guardia Civil, Bomberos, Policía Nacional y Policía Local, que acudieron hasta el puerto de Bonanza para intervenir tras el aviso.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que el cuerpo localizado corresponde a la persona cuya desaparición había sido comunicada el pasado miércoles, cuando se recibió el aviso de que se había perdido la pista de uno de los ocupantes de una embarcación que había sufrido una avería en la zona.

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El dispositivo de búsqueda se centró desde entonces en localizar al desaparecido, después de que se alertara de su posible caída al agua en las inmediaciones del puerto sanluqueño.

Finalmente, los servicios de emergencia localizaron el cuerpo en el agua durante la madrugada del viernes, junto a varios barcos atracados en el puerto de Bonanza. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las actuaciones posteriores y de las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el suceso.

El hallazgo pone fin al dispositivo desplegado para tratar de localizar al desaparecido desde que se recibió el aviso el pasado miércoles. Las circunstancias de la caída al agua y las causas del fallecimiento deberán determinarse a partir de la investigación y de las diligencias correspondientes. EFE

fjs/bfv/jlp

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