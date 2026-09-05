Flick confirma que Lamine Yamal se ha entrenado al margen, pero que viajará a Valencia

Guardar

Sant Joan Despí (Barcelona), 5 sep (EFE).- El delantero Lamine Yamal, a pesar de que realizó este sábado trabajo individualizado, viajará con el equipo a Valencia y Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, espera que el de Rocafonda pueda jugar, según ha comentado el técnico alemán.

En la víspera del partido en Valencia, Flick ha confirmado que Lamine Yamal ha trabajado al margen del equipo y ha comentado el motivo: "Recibió un golpe y pensamos que era mejor que entrenara al margen, pero viajará y esperemos que pueda jugar mañana". EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)