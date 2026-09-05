Feijóo acusa a Sánchez de ser "hostil con los invadidos y dócil con invasores" en Ceuta

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Madrid, 5 sep (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser en Ceuta "hostil con los invadidos y dócil con los invasores", "desleal" con el Gobierno de la ciudad autónoma, y "distante con el rey (de España) y reverencial con el de Marruecos".

En su intervención junto a la presidenta autonómica del partido, Isabel Díaz Ayuso, en el acto de inicio del curso político del PP de Madrid en la localidad de Getafe, ha reprochado al Gobierno que dé "lecciones de justicia social" y se ha preguntado si es humanidad "alentar a que la gente se juegue la vida y la pierda para venir a España" o dejar a los ceutíes solos en una "invasión".

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"La hipocresía de esta izquierda es insoportable. Están callados ante las violaciones de las niñas en Ceuta", ha señalado antes de remarcar que los abusos sexuales se han multiplicado por ocho en la ciudad autónoma.

Para Feijóo, España no tiene que elegir entre tener buenas relaciones con el país vecino y mantener su dignidad, ni tiene que pedir premiso para controlar sus fronteras porque es su obligación.

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Ha exigido conocer la verdad y ha pedido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que deje comparecer a la presidenta del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso porque aunque no lo "aplauda" es "igual que Pedro Sánchez", ha dicho en referencia al gesto que tuvo en la comparecencia del jefe del Ejecutivo de este jueves.

Por último, ha dicho que Ceuta no es la excepción sino la norma de un Gobierno que deja "abandonados" a los ciudadanos en cada crisis. EFE

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