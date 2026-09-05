Estabilizado un incendio que ha llegado al patio de algunas casas en Tordera (Barcelona)

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(Actualiza la NA6085 una vez se ha podido dar por estabilizado el incendio)

Barcelona, 5 sep (EFE).- Un incendio forestal en Tordera (Barcelona), que ya está estabilizado, ha obligado a evacuar algunas casas y a confinar las urbanizaciones Can Camps y Roca-Rossa en esta población de la comarca del Maresme, donde las llamas han llegado a los patios exteriores de algunas viviendas pero no han afectado a las edificaciones.

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Según han informado los Bomberos, a las 10:24 horas han recibido a través del teléfono de emergencias 112 el aviso de este incendio, que en un principio ha afectado a un autobús y posteriormente ha saltado a la zona forestal, cerca del Camí Ral del Monestir, en Tordera.

Los Bomberos han dado por estabilizado el incendio a las 11:55 horas, una vez el fuego ha quedado atrapado entre unos caminos y pistas forestales.

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El fuego, que ha quemado con intensidad media, ha llegado a los patios exteriores de varias casas, pero no ha afectado a las edificaciones, según los Bomberos.

Los Bomberos, que han activado a once medios terrestres y dos aéreos, se han centrado precisamente en evitar que las llamas llegasen a unas casas situadas en las inmediaciones y que habían sido evacuadas previamente por la Policía Local.

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Por este incendio, Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha enviado a las 11:12 horas de esta mañana un mensaje Es-Alert a los vecinos para ordenar el confinamiento de las urbanizaciones de Can Camps y Roca-Rossa.

Cataluña afronta este sábado una jornada con calor intenso que ha disparado el riesgo de incendio, que es del nivel 4 de peligro extremo en 34 municipios de 10 comarcas y de nivel tres, de peligro muy alto, en 356 municipios, según los Agentes Rurales. EFE.

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