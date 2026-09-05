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ElPozo peleará por ganar un título nacional que se le resiste desde 2017

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Murcia, 5 sep (EFE).- ElPozo Murcia Costa Cálida, tras ganar por 8-4 al Islas Baleares Palma Futsal con una espectacular remontada en las semifinales de la Supercopa de España de fútbol sala, peleará este domingo por conquistar un título nacional que se le viene resistiendo desde el año 2017 y tratará de acabar con esa larga sequía con el que sería su séptimo entorchado en esta competición.

Los murcianos se impusieron en el encuentro que abría la temporada 2026/2027 en la máxima categoría del futsal español y se medirán en la final a celebrar este domingo a las siete menos cuarto al vencedor del duelo entre el Fútbol Club Barcelona y el Jaén Paraíso Interior.

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Los de Josan González fueron capaces de reaccionar tras verse 1-3 abajo ante los de Antonio Vadillo y lograron el pase a la final ante un rival que estrelló el balón en los palos hasta en seis ocasiones antes de que el cuadro charcutero sentenciara con sus tres últimos tantos en los compases finales.

El brasileño Marcel Marques, con tres tantos, dos de ellos de penalti; el canterano Andrés Meseguer, el eslovaco Tomas Drahovsky, el también brasileño Dener Rodrigo y Adri Rivera, además de Ernesto Claudino en propia portería, marcaron para ElPozo en un encuentro que reunió en el Palau Blaugrana a un millar de espectadores, unos 50 de ellos desplazados desde Murcia.

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El 8-4 posibilita a los granas tener la opción de sumar un trofeo largamente esperado y es que el club no se corona a nivel nacional desde que se llevó la Copa del Rey de la temporada 2016/2017 con su triunfo por 3-2 contra el Magna Gurpea Xota de Pamplona el 6 de mayo de 2017 en Guadalajara. EFE

Ij/bc/jl

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