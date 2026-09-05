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El vicepresidente de Canarias alerta de un repunte migratorio y pide el cierre de frontera

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Santa Cruz de Tenerife, 05 sep (EFE).- El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente regional del PP, Manuel Domínguez, ha advertido este sábado del incremento de las llegadas de pateras y cayucos al archipiélago y ha reclamado al Gobierno de España que "cierre las fronteras" para evitar una crisis migratoria como la de los últimos años.

Manuel Domínguez, en declaraciones a los medios de comunicación, ha hecho hincapié en que las llegadas de migrantes irregulares están aumentando, al tiempo que ha avisado de que las condiciones del mar pueden favorecer los desplazamientos durante septiembre y octubre.

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"Exigimos que se cierren las fronteras. La mejor manera de salvar vidas es cerrar las fronteras", ha manifestado el dirigente popular, quien ha defendido una política migratoria que sea "regular, ordenada y legal".

Domínguez ha lamentado que "en esta última semana, y nadie habla de ello", hayan muerto 85 personas en una patera, entre ellas un bebé, según ha indicado, y ha considerado que quienes emprenden estas travesías lo hacen buscando "una vida mejor".

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"Un país como el nuestro no puede ser de puertas abiertas", ha afirmado el presidente del PP canario, que ha reclamado al Ejecutivo central que adopte "de una vez por todas" las medidas necesarias para impedir nuevas llegadas irregulares.

El vicepresidente canario ha recordado que en 2024 llegaron a Canarias de manera irregular a través de pateras y cayucos unas 49.000 personas, además de quienes pudieron morir en el mar, y ha señalado que en 2025 las cifras también fueron "exponenciales".

Domínguez ha expresado asimismo su solidaridad con Ceuta y ha asegurado que los canarios han "sufrido lo que está sufriendo Ceuta, aunque de una forma diferente". EFE

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