El Gobierno de Ceuta considera un grave error utilizar el puerto para albergar migrantes

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Ceuta, 5 sep (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha calificado este sábado como un "grave error" la decisión del Ejecutivo central de utilizar los terrenos del puerto de la ciudad para establecer un nuevo asentamiento para albergar a los migrantes que permanecen en las calles.

En un comunicado, el Gobierno autonómico se ha referido así a la decisión del gabinete que preside Pedro Sánchez de montar varias carpas en el entorno del Muelle de Poniente para habilitar otras 1.000 plazas para acoger a migrantes que entraron el pasado 30 de julio y permanecen sin cobijo.

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El Gobierno ceutí ha dicho que es un "grave error porque se trata de una infraestructura crítica y eso indican informes existentes".

En opinión del Ejecutivo que preside Juan Jesús Vivas "esta celeridad que se están dando en buscar alojamiento para los migrantes se la deberían dar en la devolución de estas personas que entraron desde Marruecos, porque esa debe ser la prioridad".

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El Gobierno ceutí ha insistido en que ese retorno "será la única forma de que Ceuta recupere la normalidad". EFE