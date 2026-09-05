El Barça incorpora a la delantera italiana Giulia Galli hasta 2030, con ficha del filial

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Barcelona, 5 sep (EFE).- El Barcelona ha anunciado el fichaje por cuatro temporadas, hasta 2030, de la delantera italiana Giulia Galli, que tendrá ficha del filial, según ha informado este sábado el club catalán.

La atacante, de 18 años, llega procedente del Roma, con cuyo primer equipo debutó a los 16 años. La pasada temporada disputó 15 partidos de la Serie A, en los que marcó dos goles, y también tuvo protagonismo en la Liga de Campeones, con seis encuentros, un tanto y una asistencia.

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Galli se incorporará inicialmente al Barcelona B, dirigido por Òscar Belis, después de participar con la selección italiana en el Mundial sub-20, que se disputará en Polonia durante el mes de septiembre. EFE

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avm/apa