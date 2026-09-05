El Barça debutará contra el París FC y cerrará la fase liga de la 'Champions' en Múnich

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Barcelona, 5 sep (EFE).- El Barcelona, vigente campeón de Europa, debutará en la fase liga de la Liga de Campeones ante el París FC francés y cerrará esta primera etapa de la competición en el campo del Bayern de Múnich, según ha confirmado este sábado la UEFA.

El conjunto dirigido por Pere Romeu iniciará su participación el miércoles 23 de septiembre en el estadio Johan Cruyff frente al París FC (21:00 horas) y, una semana después, el 30 de septiembre, visitará al Roma italiano (18:45).

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En la tercera jornada, el 29 de octubre, el Barcelona se desplazará a Dinamarca para enfrentarse al Køge (21:00), mientras que el 11 de noviembre (18:45) recibirá al Arsenal inglés, en cuyas filas militan las exazulgrana Ona Batlle y Mariona Caldentey. Para ese encuentro, el club catalán está estudiando la posibilidad de que se dispute en el Spotify Camp Nou.

La quinta jornada llevará al Barcelona a enfrentarse en casa al Servette FC suizo el 19 de noviembre (21:00), vigente campeón de su país y un conjunto con marcado acento español, ya que cuenta con hasta cuatro futbolistas españolas en su plantilla y tiene a Marta Peiró al frente de la dirección deportiva.

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El conjunto azulgrana cerrará la fase liga el 16 de diciembre (21:00) ante el Bayern de Múnich, en una reedición de las semifinales de la pasada edición de la competición.

En la fase liga, los cuatro primeros clasificados accederán directamente a los cuartos de final, mientras que los equipos que terminen entre la quinta y la duodécima posición deberán disputar una ronda eliminatoria previa. EFE

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avm/apa