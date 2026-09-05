Espana agencias

El Barça debutará contra el París FC y cerrará la fase liga de la 'Champions' en Múnich

Guardar

Barcelona, 5 sep (EFE).- El Barcelona, vigente campeón de Europa, debutará en la fase liga de la Liga de Campeones ante el París FC francés y cerrará esta primera etapa de la competición en el campo del Bayern de Múnich, según ha confirmado este sábado la UEFA.

El conjunto dirigido por Pere Romeu iniciará su participación el miércoles 23 de septiembre en el estadio Johan Cruyff frente al París FC (21:00 horas) y, una semana después, el 30 de septiembre, visitará al Roma italiano (18:45).

PUBLICIDAD

En la tercera jornada, el 29 de octubre, el Barcelona se desplazará a Dinamarca para enfrentarse al Køge (21:00), mientras que el 11 de noviembre (18:45) recibirá al Arsenal inglés, en cuyas filas militan las exazulgrana Ona Batlle y Mariona Caldentey. Para ese encuentro, el club catalán está estudiando la posibilidad de que se dispute en el Spotify Camp Nou.

La quinta jornada llevará al Barcelona a enfrentarse en casa al Servette FC suizo el 19 de noviembre (21:00), vigente campeón de su país y un conjunto con marcado acento español, ya que cuenta con hasta cuatro futbolistas españolas en su plantilla y tiene a Marta Peiró al frente de la dirección deportiva.

PUBLICIDAD

El conjunto azulgrana cerrará la fase liga el 16 de diciembre (21:00) ante el Bayern de Múnich, en una reedición de las semifinales de la pasada edición de la competición.

En la fase liga, los cuatro primeros clasificados accederán directamente a los cuartos de final, mientras que los equipos que terminen entre la quinta y la duodécima posición deberán disputar una ronda eliminatoria previa. EFE

avm/apa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno interviene el puerto de Ceuta para instalar carpas destinadas a migrantes pese a la negativa de la Autoridad Portuaria

La orden, firmada por el ministro Óscar Puente, se apoya en la Ley de Puertos y permite ocupar 16.000 metros cuadrados del muelle de Poniente para levantar espacios de descanso, enfermería y atención social a más de mil personas

El Gobierno interviene el puerto de Ceuta para instalar carpas destinadas a migrantes pese a la negativa de la Autoridad Portuaria

El pulpo se va de España y la caballa busca zonas más frías: los efectos del cambio climático alteran la pesca y el consumo

El aumento de la temperatura en el mar está motivando el declive de algunas especies pesqueras, mientras que crea un entorno propicio para la llegada de otras invasoras

El pulpo se va de España y la caballa busca zonas más frías: los efectos del cambio climático alteran la pesca y el consumo

Un trabajador que fumaba dos paquetes de tabaco diarios denuncia para que su asma sea reconocida como accidente laboral: pierde el juicio

La jueza analizó si sus problemas respiratorios tenían como causa exclusiva la ejecución del trabajo

Un trabajador que fumaba dos paquetes de tabaco diarios denuncia para que su asma sea reconocida como accidente laboral: pierde el juicio

Pegasus reaparece con la crisis de Ceuta: el caso de hackeo a Pedro Sánchez archivado en 2026 por el que PP y Vox le acusan de sufrir “chantaje” de Marruecos

El Gobierno reconoció que sus sufrieron un ataque a sus móviles, pero nunca mencionó al país vecino. Sin embargo, Sánchez y Marlaska viajaron a Ceuta un día antes de la primera supuesta entrada

Pegasus reaparece con la crisis de Ceuta: el caso de hackeo a Pedro Sánchez archivado en 2026 por el que PP y Vox le acusan de sufrir “chantaje” de Marruecos

Mulberry: el puerto de bloques de hormigón que cruzó el canal de la Mancha

Así resolvieron los aliados uno de los mayores problemas del desembarco de Normandía

Mulberry: el puerto de bloques de hormigón que cruzó el canal de la Mancha
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pegasus reaparece con la crisis de Ceuta: el caso de hackeo a Pedro Sánchez archivado en 2026 por el que PP y Vox le acusan de sufrir “chantaje” de Marruecos

Pegasus reaparece con la crisis de Ceuta: el caso de hackeo a Pedro Sánchez archivado en 2026 por el que PP y Vox le acusan de sufrir “chantaje” de Marruecos

Tres averías del coche de más de 1.000 euros que puedes prevenir por menos de 50 euros: la advertencia de un experto para evitar daños mayores

Ayuso y Feijóo dan el pistoletazo de salida al curso político en Madrid con un acto centrado en las críticas al Gobierno de Sánchez: “Basta ya de excusas y de mentiras”

Adif defiende que el defecto detectado en la vía de Adamuz cuatro meses antes del accidente no suponía un problema de seguridad

La propuesta del PP para Ceuta: reforma de la Ley de Extranjería, más Frontex, refuerzo de la frontera y 650 millones para las dos ciudades

ECONOMÍA

Un trabajador que fumaba dos paquetes de tabaco diarios denuncia para que su asma sea reconocida como accidente laboral: pierde el juicio

Un trabajador que fumaba dos paquetes de tabaco diarios denuncia para que su asma sea reconocida como accidente laboral: pierde el juicio

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

Necesitas ahorrar más de 100.000 euros para comprar una vivienda protegida: el caso de Boadilla y sus casas públicas para la “clase media-alta”

El caso de Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, reabre el debate sobre la falta al trabajo por depresión: ¿qué dice la ley?

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

DEPORTES

Hansi Flick disipa las dudas sobre Lamine Yamal: “Estará en Valencia y podrá ser titular”

Hansi Flick disipa las dudas sobre Lamine Yamal: “Estará en Valencia y podrá ser titular”

Arnau Ortiz, el diamante en bruto del Atlético de Madrid que tiene que pulir el Cholo Simeone: “Sabíamos que era un jugador distinto a los demás”

Comienza la última recta del Madrid Premier Padel P1 2026: horarios y dónde ver hoy en la tele y online

La ‘operación rescate’ de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “Tiene que empezar a jugar para que no le piten”

El Betis tumba al Real Madrid con un gol de Parrott y un penalti de Mbappé detenido por Valles en el descuento