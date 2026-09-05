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Diego Botín: “Empezar así la carrera de casa y con el público empujándote es increíble”

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Valencia, 5 sep (EFE).- El piloto del equipo Los Gallos SailGP Team Diego Botín valoró positivamente la primera jornada del gran premio del campeonato Rolex SailGP que se disputa en Valencia durante este fin de semana y destacó el apoyo del público.

“Ha sido increíble. La verdad que no se puede empezar mejor una carrera y hacerlo así, en la carrera de casa y con todo el público empujándote es algo increíble”, afirmó Botín este sábado en declaraciones facilitadas por SailGP.

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Botín explicó cómo se decidió la segunda carrera del día, que terminó con una victoria ajustada para Los Gallos sobre el Rockwool Racing danés: “En la segunda ceñida quizás no cogimos la mejor boya y los daneses se nos pegaron mucho. No conseguimos enganchar el viento y en el último través logramos hacer lo justo bien para que no nos sancionaran y acelerar a la vez que ellos”.

“Por suerte, la parte alta de la línea estaba favorecida, lo que nos daba una ligera ventaja que fue lo que hizo que entráramos delante”, concluyó.

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Los Gallos ganaron dos carreras y terminaron en segunda posición la tercera manga. Con 14 puntos, el equipo español lidera el grupo B con dos puntos de ventaja sobre el Rockwool Racing y cuatro sobre el US SailGP Team. Este domingo se jugarán la clasificación a la gran final con las dos últimas carreras clasificatorias. EFE

cma/cta/jl

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