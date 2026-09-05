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Casey, líder del Masters Europeo con tres golpes de ventaja sobre Chacarra y Elvira

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Redacción Deportes, 5 sep (EFE).- El veterano golfista inglés Paul Casey afronta este domingo la cuarta y última jornada del Masters Europeo, que se juega en Crans Montana (Suiza), como líder en solitario y una ventaja de tres golpes sobre un grupo de cuatro jugadores entre los que están los españoles Eugenio Chacarra y Nacho Elvira.

Casey, de 49 años, miembro del circuito LIV y que cuenta con 21 títulos en su palmarés, su aupó este sábado al primer puesto en el club Crans-sur-Sierre gracias a una gran tarjeta de 63 golpes (-7), con ocho birdies y un solo bogey.

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El inglés, que no gana un torneo desde que a finales de enero de 2021 se impuso en el Dubai Desert Classic, aventaja en tres golpes al cuarteto formado por Eugenio Chacarra, Nacho Elvira, el austríaco Maximilian Steinlechner y el sudafricano Erik van Rooyen.

A cuatro impactos y sexto en solitario se sitúa otro español, Ángel Ayora con tres rondas de 64, 68 y 66. EFE

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