Calor intenso en el primer sábado de septiembre con alto riesgo de incendios

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Madrid, 5 sep (EFE).- El calor intenso marca el primer sábado de septiembre en buena parte del país, en una jornada donde, además, las tormentas podrán ser fuertes en áreas de Galicia y Asturias, y con peligro de incendio muy alto o extremo, en amplias zonas, especialmente en el norte, centro y este peninsular.

Los cielos nubosos o con intervalos de nubes media y altas predominan en la Península, donde se esperan tormentas vespertinas en el cuadrante noroeste, sin descartarlas en el resto del área cantábrica y Extremadura.

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Pero la sensación que predomina en el inicio del fin de semana es la de calor y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por altas temperaturas en catorce comunidades autónomas, que son de nivel naranja (peligro importante) en Aragón, Cataluña y Navarra, con máximas de hasta 39 grados.

Los termómetros llegarán a 41 grados en Zaragoza; 40 en Pamplona, Badajoz y Lleida; 39 en Guadalajara y Sevilla, y 38 en Ciudad Real, Córdoba, Teruel o Logroño, entre otras capitales de provincia.

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En horas de la tarde, se esperan tormentas en el cuadrante noroeste y es probable que sean muy fuertes, con viento y granizo en áreas de Galicia, Asturias, donde hay avisos naranja.

Un episodio de calor que ha dejado una madrugada muy cálida para esta época, durante la que no se ha bajado de 25 grados en unas 60 estaciones de la red de Aemet, lo que supone una noche tórrida, y en algunas de 27, unos registros que serían muy altos incluso en pleno verano.

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Las temperaturas mínimas más altas, según los datos provisionales hasta las 09:00 horas, se han producido en Sevilla y en Cabo de Creus (Girona), con 28,6 grados; mientras en Castueras (Badajoz) se han registrado 28,1, ha indicado Aemet en sus redes sociales.

Noche tórrida también en Cataluña, con temperaturas que a las 23:00 horas del viernes superaban en varios puntos los treinta grados, y ha comenzado este sábado con 26 grados a las seis de la madrugada en Barcelona, unos registros que apuntan a que hoy se puede volver a registrar un nuevo récord de calor en septiembre, informa el servicio Meteocat.

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La alerta por episodio de calor intenso que activó ayer, viernes, Protección Civil de la Generalitat de Cataluña, sigue vigente este fin de semana, cuando se esperan temperaturas históricas en un mes de septiembre.

A medida que avanza la mañana, los termómetros han seguido escalando en la Península y, a mediodía, marcaban 36,4 grados en Almería y Tomelloso (Ciudad Real); 36,3 en Valdepeñas (Ciudad Real) y 35,9 en Els Torms(Lleida).

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En Canarias, la Dirección General de Emergencias realiza el seguimiento del episodio de altas temperaturas que afecta a las islas, que presenta "cierta incertidumbre" debido a la presencia de humedad tropical, nubosidad y posible actividad convectiva.

Aemet ha activado avisos amarillos (peligro bajo) en Gran Canaria y La Palma por máximas de hasta 36 grados.

Las condiciones meteorológicas hacen también aumentar el peligro de incendios, que va a ser muy alto (naranja) o extremo (rojo) en amplias zonas, especialmente en el norte, centro y este de la Península, por lo que Aemet, desde sus redes sociales, pide extremar las precauciones.

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En las Islas Canarias, se ha activado la alerta INFOCA en la zona de cumbres y vertientes de Gran Canaria y desde la Dirección General de Emergencias del Gobierno canario se ha pedido "máxima precaución" para evitar cualquier actividad que pueda provocar un fuego.

El Cabildo de Tenerife informó ayer de que activaría desde las 10:00 horas de hoy las medidas preventivas de grado 1 por riesgo de incendio forestal en el sur y suroeste de la isla. EFE

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