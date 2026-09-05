Brenner: "El día más feliz de mi vida ciclista"

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La Pandera (Jaén), 5 sep (EFE).- El alemán Marco Brenner (Tudor), ganador de la decimocuarta etapa de la Vuelta en el Alto de La Pandera, se emocionó al declarar que se trataba de su "día más feliz" como ciclista

"Creo que es el mejor día de mi vida ciclista. Todavía no me lo acabo de creer. No me estaba encontrando nada bien, no me sentía a mí mismo, y estaba arrastrando unos días de enfermedad, además de una caída. Tenía muchas ganas de mostrarme. He trabajado para vivir un día como este", dijo el ciclista alemán.

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Brenner (Augsburgo, 24 años) remató el trabajo del equipo Tudor después de un duelo con el colombiano Santiago Buitrago.

"He tenido a dos compañeros en la fuga que han hecho un gran trabajo. En la subida final, he podido sentir que tenía mi día. Me he ido sintiendo cada vez mejor a medida que avanzaba el día. Luego, al final, me lo he empezado a creer. He hecho mi movimiento y Santiago Buitrago me ha pasado, pero le he podido alcanzar", comentó.

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"Al final le he podido ganar al esprint. Vives para días como el de hoy, creo. No hay muchos ciclistas que puedan conseguir ganar una etapa en una gran vuelta, y añadirlo a mi palmarés es algo increíble". EFE