Borges (Porto): "Esta temporada podemos pelear por cosas importantes"

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Vigo, 5 sep (EFE).- El internacional brasileño Guilherme Borges, pivote del Porto, declaró este sábado, tras la victoria de su equipo ante el Bidasoa, que esta temporada pueden pelear "por cosas importantes" porque se han reforzado con jugadores "jóvenes pero de mucha calidad".

"Cuando se juega en un equipo como el Porto hay que pelear por todos los títulos. Sabemos que es muy difícil porque el Sporting es un gran equipo, pero tenemos ambición y queremos pelear por todo. Hicimos una gran pretemporada, tenemos un estilo de juego y creo que podemos dar mucha guerra y pelear por cosas importantes", manifestó el brasileño.

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El que fuera jugador del Ademar entre las temporadas 2021-22 y 2024-25 llegó este verano al Porto procedente del Istres francés.

"Venía de dos años en Francia y la verdad es que en Portugal estoy muy bien, la adaptación ha sido fácil por el idioma. Tanto yo como mi mujer estamos muy contentos", declaró Borges, quien no escondió la superioridad de su equipo ante el Bidasoa.

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"En la primera parte contra el Barça nos faltó un poco, pero en la segunda ya estuvimos mucho mejor. Y hoy la idea era ganar, ganar bien, para salir con buenas sensaciones porque ahora nos viene una semana muy importante con el debut en la Liga de Campeones y un clásico con el Benfica", comentó.

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