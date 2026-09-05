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Bordalás: "La plantilla se ha quedado muy corta"

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Getafe (Madrid), 5 sep (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, reconoció este sábado que no está satisfecho con el resultado del mercado de fichajes y aseguró que coincide con el presidente del club, Ángel Torres, y con la afición en que "la plantilla se ha quedado muy corta" para afrontar una temporada en la que disputarán tres competiciones.

"Coincido con mi presidente y con el sentir de la afición en que la plantilla se ha quedado muy corta. Es el sentir de todos. No podemos estar contentos porque tenemos tres competiciones por delante de mucha exigencia", afirmó en rueda de prensa.

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Bordalás dejó claro que esa falta de efectivos no llevará al Getafe a priorizar LaLiga en detrimento de la Liga Conferencia, competición para la que el conjunto azulón consiguió clasificarse esta temporada.

"No podemos tirar absolutamente nada. Tenemos una responsabilidad con nuestro club y con nuestra afición y tenemos que competir al máximo nivel dentro de las posibilidades y de los efectivos que tenemos. Miramos también por la salud de los jugadores y en este comienzo lo hemos podido comprobar. Han tenido que jugar prácticamente los mismos", explicó.

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El técnico alicantino también habló del encuentro que disputará el lunes frente al Celta en el Coliseum y aseguró que su equipo ya ha dejado atrás la derrota sufrida en El Sadar ante Osasuna (1-0).

"El partido de El Sadar es historia. Hemos trabajado para analizar los errores y corregirlos y afrontar el partido ante el Celta con las máximas garantías. No va a ser un partido fácil, no lo hay en Primera División y el Celta es un equipo que viene con un déficit. No ha ganado todavía y quiere una victoria y sumar puntos. Va a ser un partido tremendamente difícil, pero el equipo está mentalizado", manifestó.

También elogió el trabajo realizado por el Celta en los últimos años, especialmente su apuesta por la cantera y la estructura creada alrededor de su primer equipo.

"Para poder trabajar así hay que tener una muy buena estructura. Eso no se consigue en un periodo breve. Hay que poner las bases y trabajar duramente durante años para conseguir los frutos. No es sencillo y tiene mucho mérito el Celta porque han salido muchos jugadores de la cantera. Y están en Europa por méritos propios", señaló.

Respecto al cambio de perfil futbolístico de su equipo tras las numerosas modificaciones en la plantilla, Bordalás explicó que responde a las características de los nuevos jugadores.

"Han salido muchos y llegaron otros perfiles. Ese es el motivo. Hay que mirar todas las estadísticas, no solo esas. Al final tenemos un déficit de puntos en este comienzo y lo más importante es ganar por todo, por la afición, el equipo, los jugadores y el club. Para poder ganar, hay que jugar bien y ese ha sido siempre nuestro objetivo", declaró.

Para recibir al Celta, el entrenador espera recuperar a Mario Martín y Andrés García, mientras mantiene la duda de Abdel Abqar.

"Los lesionados van recuperándose. Mario y Andrés creo que vamos a poder contar con ellos. Abqar a ver, todavía está con la readaptación y queda la sesión del domingo. A ver si podemos contar con él", dijo..

Por último, destacó las palabras de Iván Azón, uno de los últimos refuerzos del Getafe, quien definió el vestuario azulón como una familia.

"Es lo que intentamos los técnicos, que haya un buen ambiente en el día a día y en el vestuario. Tenemos que interpretarlos como una familia porque pasamos más horas con los chicos que con la familia", comentó Bordalás.

"El Getafe aparte de un club que lleva muchos años en Primera, nos gustaría que se nos exigiera estar en Europa cada año. Desafortunadamente no, nuestro primer objetivo es la permanencia. Pero sí que es una auténtica familia todos. Nos llevamos francamente bien y esperemos que se refleje en el terreno de juego", concluyó. EFE

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