Arraun Lagunak busca su cuarto título consecutivo en la Bandera de La Concha

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San Sebastián, 5 sep (EFE).- La tripulación de Arraun Lagunak es la clara favorita a ganar la edición 2026 de la Bandera de La Concha femenina y sumar un nuevo título en una regata que el bote de San Sebastián ha conseguido en los últimos tres años con poca oposición de sus rivales.

La clasificatoria del jueves despejó algunas dudas y confirmó el excelente momento de Tolosaldea, San Juan y la cántabra Astillero, que serán los principales rivales para Arraun Lagunak.

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La bandera de este año vuelve a ser una muestra del poderío guipuzcoano en el remo de mujeres, ya que siete de las ocho embarcaciones son de este territorio y sólo el bote astillerense se interpone en este predominio local.

Los motivos que apuntan al triunfo de Arraun Lagunak son sólidos porque las donostiarras han ganado todas las banderas disputadas este verano, han firmado un récord histórico que no se había conseguido desde la constitución de la liga de mujeres, y son además las vigentes campeonas de Euskadi y de España en la categoría.

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El pasado año Tolosaldea, con una plantilla similar que le llevó al subcampeonato, se quedó a 10 segundos en la primera jornada y a 7 segundos en la segunda, diferencias que no comprometieron en ningún caso el título que se llevó Arraun Lagunak. EFE

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