Antonio Martínez (Porto): "Nuestro objetivo principal es ganar la Liga"

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Vigo, 5 sep (EFE).- El internacional español Antonio Martínez mostró este sábado, tras la victoria de su equipo ante el Bidasoa, su ambición de cara a la temporada 2026-27.

“El objetivo principal del Porto es, sobre todo, ganar la Liga y luego dar nuestro mejor nivel en la Liga de Campeones porque hemos visto que podemos plantar cara a cualquier rival”, manifestó tras conquistar el tercer puesto de la Supercopa Ibérica.

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El jugador leonés admitió que el partido contra el conjunto irundarra fue “más fácil de lo esperado” porque muy pronto se aseguraron la victoria.

“Este partido nos viene muy bien después de la derrota de ayer -contra el Barça- porque ahora nos vienen dos partidos muy importantes contra Veszprém y Benfica. Durante toda la pretemporada se ha visto nuestro sello, somos un equipo que quiere defender duro atrás, jugar con un ritmo muy alto e intentar meter goles rápidos”, indicó. EFE

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Dmg/jl