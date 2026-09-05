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Alcaraz, ante el momento clave

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Murcia, 5 sep (EFE).- Carlos Alcaraz disfruta de un retorno a la competición más solvente de lo esperado después de haber estado cuatro meses y medio sin competir por lesión y transita hacia la segunda semana del Abierto de Estados Unidos después de superar a jugadores, hasta ahora, lejos de su nivel.

Sin embargo, el número tres del mundo y vigente campeón se adentra en el momento de la verdad del evento, con rivales de enjundia desde los octavos de final.

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La tenosinovitis que afectó a su muñeca derecha ya parece formar parte del pasado a tenor de lo enseñado por el murciano, de 23 años, en los encuentros que venció por un triple 6-4 ante el ruso Roman Safiullin, por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2 y remontando frente al portugués Jaime Faría y por 6-3, 6-4 y 6-1 contra el chino Yibing Wu.

Nueve sets ganados y sólo un perdido con un 58-31 en juegos es un bagaje que lleva al optimismo por mucho que los rivales no formaran parte de la élite del circuito: Safiullin el número 99 del mundo, Faría el 72 y Wu el 113.

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A partir de ahora, ya en octavos de final con el encuentro de este domingo ante el estadounidense Tommy Paul, que es el 21 del ranking ATP, se complica el calendario para el ganador de siete Grand Slam. El listón se eleva en Flushing Meadows, donde pretende revalidar el título que conquistó en 2025 y que también se llevó en 2022.

Lo cierto es que Alcaraz, sobre el que había ciertas dudas lógicas por su largo periodo de inactividad competitiva, ha ido de menos a más en Nueva York.

Suele estar a la altura el jugador de El Palmar en los eventos mayores. En la memoria está el tropiezo que sufrió en la segunda ronda en el Abierto de Estados Unidos de 2024 cuando, siendo el número 3 del mundo como ahora, cayó de forma sorprendente e inesperada ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp, que ocupaba el puesto 74 (6-1, 7-5 y 6-4).

La última derrota ante un rival fuera del top 10 que sufrió Alcaraz en el circuito fue ante David Goffin, a las primeras de cambio en el Masters 1000 de Miami 2025 (7-5, 4-6 y 6-3) cuando el belga era el jugador número 55 de la clasificación mundial y Carlos Alcaraz el tercero. Desde entonces y hasta la fecha, el español sólo encajó ocho derrotas -tres frente al italiano Jannik Sinner y una ante el danés Holger Rune, los estadounidenses Taylor Fritz y Sebastian Korda, el británico Cameron Norrie y el ruso Daniil Medvedev-. De ellas, sólo la sufrida en la final del torneo de Wimbledon 2025 contra Sinner (4-6, 6-4, 6-4 y 6-4) se registró en un major.

Además, casi todas las derrotas del murciano en los cuatro grandes -Australia, Estados Unidos, Roland Garros y Wimbledon- llegaron frente a jugadores situados entre los primeros del ranking ATP. En dos ocasiones cayó frente a Sinner, el alemán Alexander Zverev, el serbio Novak Djokovic y Medvedev y en una oportunidad le apearon el italiano Matteo Berrettini, el canadiense Felix Auger-Aliassime, el alemán Jan-Lennard Struff y el sueco Mikael Ymer -el nórdico ocupaba el puesto 95 cuando se dio ese choque en Australia 2021 en lo que fue el debut del murciano en un major pero entonces Carlos era el 141-.

A Tommy Paul, de 29 años y que llegó al ser octavo en la ATP en junio de 2025, se medirá por novena vez -el bagaje es de 6-2 a favor del pupilo de Samuel López- y seguramente la complicación aumentará con respecto a los partidos anteriores en Nueva York pero el favoritismo sigue siendo para él. El de Nueva Jersey, que viene de imponerse en cinco sets al kazajo Alexander Bublik (6-4, 3-6, 6-7 (4), 6-1 y 6-3) cayó en sus cinco últimas confrontaciones con Alcaraz, la más reciente por 6-0, 6-1 y 6-4 en los cuartos de final de Roland Garros del pasado año. EFE

Ij/bc/apa

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