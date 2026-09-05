A prisión tras colarse en casa de su ex pese a tener una orden de alejamiento y agredirla

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Palma, 5 sep (EFE).- Un juez ha ordenado prisión provisional para un hombre detenido por la Policía Nacional en Manacor acusado de quebrantar una orden de alejamiento, al colarse en casa de su expareja, perseguirla mientras la víctima trataba de huir, golpearla y amenazarla de muerte.

En un comunicado hecho público este sábado, el cuerpo policial ha detallado que la víctima se encontraba en su domicilio durmiendo cuando se despertó al escuchar ruidos en el exterior y gritos de un varón, que reconoció rápidamente como su expareja.

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El hombre había saltado la verja del domicilio y accedido a la casa para entrar a la habitación donde ella se encontraba.

La víctima, al percatarse de que era su expareja, le exigió que se marchase, pero este hizo caso omiso a sus peticiones.

Entonces, ella cogió el teléfono con la intención de llamar al 091 y trató de escapar hacia el exterior para refugiarse en su vehículo, aunque el individuo la alcanzó y la tiró al suelo.

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En ese contexto, la expareja le dijo que la iba a matar si llamaba a la Policía, aunque finalmente la víctima pudo escapar, recuperar el dispositivo y refugiarse en su coche, desde el que llamó a la Policía Nacional.

El hombre volvió al domicilio de la víctima, pese a contar con una orden de alejamiento que se lo impedía.

Al llegar una patrulla de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Manacor y atender a la víctima, esta se dirigió a la casa para detener al varón como presunto autor de un delito de malos tratos, allanamiento de morada y quebrantamiento de condena.

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La Policía Nacional puso al detenido a disposición del juzgado correspondiente, que decretó el ingreso en prisión provisional. EFE