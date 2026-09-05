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4-4 (6-5). El Barça se venga del Jaén en los penaltis y se medirá a ElPozo en la final

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Barcelona, 5 sep (EFE).- El Barça se vengó este sábado de las dos derrotas ante el Jaén Paraíso Interior en las tandas de penaltis de la Copa de España y la Copa del Rey de la pasada temporada y se impuso por 6-5 desde los seis metros, después del 4-4 al término del tiempo reglamentario, para meterse en la final de la Supercopa de España, que se disputa en el Palau Blaugrana.

El conjunto azulgrana, que llegó a mandar por 3-1, tuvo que remontar también la reacción de un combativo Jaén, que llevó el partido hasta la tanda.

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En el octavo lanzamiento, Boyis falló y el recién llegado Souheil Mouhoudine no perdonó para sellar el pase del Barça, que buscará este domingo (18:45 CET) su quinta Supercopa ante ElPozo Murcia, que derrotó al Palma Futsal (8-4) en la primera semifinal.

El vigente campeón de Liga irrumpía en la Supercopa ante su público, pero la localía pareció pesar demasiado sobre Miquel Feixas. En la primera jugada del partido, el portero catalán no midió bien su salida y Power, atento al error, se adelantó para poner a placer el 0-1 (min. 1).

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El golpe no hizo mella en Pito. Si la presión pudo atenazar a Feixas, nada de eso pareció afectar al brasileño, acostumbrado a asumir la responsabilidad. Primero, provocó el error de Espíndola para devolver las tablas (1-1, min. 2). Un minuto después, volvió a aparecer en el área para culminar una asistencia de Matheus y completar la remontada azulgrana (2-1, min. 3).

Con el sobresalto inicial ya superado, el Barça comenzó a llevar el partido a su terreno. Espíndola sostuvo a su equipo con una parada a bocajarro ante Sergio González, pero nada pudo hacer poco después. Touré esperó a que el portero se venciera, tras otra gran jugada de Matheus, y puso tierra de por medio (3-1, min. 14).

Parecía entonces que el Barça había conseguido domesticar el encuentro, pero Esteban se encargó de ponerle picante. El pívot se inventó una jugada por la banda izquierda, dejó atrás a Mouhoudine y soltó un disparo que se coló lentamente en la portería para poner el 3-2 (min. 19) y dejar el partido abierto al descanso.

Un error de Touré en un saque de banda permitió a Esteban robar el balón y firmar el empate (3-3, min. 22). El partido enloqueció y, en ese escenario, el Jaén se movió mejor. El Barça perdió el orden y volvió a pagarlo caro: Esteban culminó la reacción jienense para desatar la euforia de los aficionados desplazados (3-4, min. 32).

Contra las cuerdas, el anfitrión sacó a relucir la calidad individual de sus piezas. El desequilibrio de Touré comenzó a ser un dolor de cabeza para la defensa andaluza y obligó a Espíndola a multiplicarse bajo palos. Tanto insistió el Barça que encontró el premio en una gran acción colectiva, culminada por Matheus (4-4, min. 36).

El Barça no quería los penaltis. El recuerdo de las derrotas en la Copa de España y la Copa del Rey seguía demasiado presente, así que Javi Rodríguez se la jugó con portero-jugador. Los locales buscaron el gol de todas las maneras, pero el balón se resistió a entrar. También tuvo su oportunidad el Jaén, tras la expulsión de Sergio González, pero el segundo finalista se decidiría en la tanda.

Hubo que esperar hasta el octavo lanzamiento para que se resolviera el duelo. Dídac le adivinó la dirección a Boyis y, en la réplica, el recién llegado Souheil Mouhoudine no perdonó. El francés cerró así las heridas de las eliminaciones coperas y selló el pase azulgrana a la final.

-Ficha técnica

4 (6) - Barça: Feixas; Matheus (1), Antonio, Pito (2) y Touré (1), -cinco inicial-, Dídac (p.s), Miñano, Higor, Adolfo, Catela, Martel, González, Joao Víctor, Mouhoudine.

4 (5) - Jaén Paraíso Interior: Espíndola, Power (1), Bynho, Míchel y Rosa, -cinco inicial-, Frezzatto (p.s), Esteban (3), Salla, Zurdo, Nano, Boyis, Rojas, Brandi, Lemine.

Goles: 0-1, min.1: Raggiati. 1-1, min.2: Pito. 2-1, min.3: Pito. 3-1, min.14: Touré. 3-2, min.19: Esteban. 3-3, min.22: Esteban. 3-4, min.32: Esteban. 4-4, min.36: Matheus. Penaltis: 6-5.

Árbitros: Carlos Rodrigo Miguel, Fermín Sánchez-Molina Tapiador y Jorge González Moreta. Mostraron tarjeta amarilla a Joao Victor (min. 26), al técnico Javi Rodríguez (min. 39) y a Antonio (min. 39), por parte del Barça; y a Raggiati (min. 1), Fernando (min. 9), Míchel (min. 9), Dani Zurdo (min. 24), Lemine (min. 26) y Carlos Espíndola (min. 39), por parte del Jaén Paraíso Interior. Mostraron tarjeta roja a Sergio González (min. 39), del Barça.

Incidencias: Segunda semifinal de la Supercopa de España disputada en el Palau Blaugrana (Barcelona). EFE

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avm/fa/jl

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