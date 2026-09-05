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32-25. El Porto arrolla al Bidasoa

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Vigo, 5 sep (EFE).- El Porto no dio opción al Bidasoa en la final de consolación de la Supercopa Ibérica y dejó resuelto el partido en el arranque del segundo tiempo, cuando cogió una renta de siete goles que los vascos ya no pudieron remontar.

Bidasoa no fue el mismo que ante el Sporting. Alex Mozas salió de inicio con su segunda unidad y dio descanso al argentino Leo Maciel tras su exhibición ante el campeón portugués, y su equipo lo acusó porque el joven David Faílde apenas tocó balones en la portería.

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Y eso que el partido no empezó mal para los irundarras, que supieron explotar las pérdidas de balón del Porto para armar su letal juego de contraataque (3-5, min.9). Carlos Martingo movió su banquillo, y el Porto mejoró en ataque con los veteranos Rui Silva y Joao Gomes en la primera línea.

Mozas paró el partido cuando el rival, apoyándose en el brazo del lateral Vasco Costa y una notable mejoría defensiva, recuperó el mando del electrónico (9-7, min.15). El técnico español decidió atacar con siete jugadores, pero la superioridad portuguesa ya era evidente (19-14, descanso).

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Al igual que le sucedió en la semifinal, Bidasoa no entró bien a la segunda parte y eso lo pagó. Mozas pidió dos tiempos muertos en apenas cinco minutos porque su equipo seguía sin demasiadas ideas en ataque y excesivamente blando en defensa. El polaco Jakub Skrzyniarz subió el nivel en la portería vasca, pero el partido ya estaba sentenciado a faltaba de más de un cuarto de hora.

Ficha técnica:

32.- FC Porto: Abrahamsson, Pedro Oliveira (4,1p), Vasco Costa (5), Xabi Barbosa (2), Guilherme Borges (2), Persson (2) y Antonio Martínez (4) -equipo titular- Pedro Antunes (ps), Miguel Oliveira, Gilberto Duarte, Brandao (3), Rui Silva, Joao Gomes (3,2p), Zélu (2), Leonel Fernandes (5) y Gunnarsson.

25.- Bidasoa: David Faílde, Cavero (2), Miguel Ángel Martín (2), Mario Nevado (4), Sladkowski (2), Nico Mingedía y Joao Martin Rodrigues (2) -equipo titular- - Jakub Skrzyniarz (ps), Xavi Túa (2), Gorka Nieto (4,3p), Jevtic, Mújica (1), Eneko Furundarena (1), Esteban Salinas (2), Iker González (1) y Gastaminza (2).

Marcador cada cinco minutos: 2-1, 4-5, 8-7, 13-9, 15-12, 19-14 (descanso); 21-15, 25-22, 23-16, 26-18, 27-21, 29-22 y 32-25.

Árbitros: Alberto Murillo Castro y Ernesto Ruiz Vergara (comité andaluz). Excluyeron a Mario Nevado (2), Joao Martin Rodrigues y Jevtic por parte del Bidasoa, y a Borges (2), Gilberto Duarte, Persson, Brandao y Zélu por parte del FC Porto.

Incidencias: Encuentro por el tercer y cuarto puesto de la Supercopa Ibérica masculina de balonmano disputada en el IFEVI de Vigo ante unos 1.200 espectadores. EFE

dmg/jl

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