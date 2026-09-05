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2-3. Remontada y dudas del Dortmund, a la espera del Villarreal

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Redacción deportes, 5 sep (EFE).- A la espera el próximo martes del Villarreal en el inicio de la Liga de Campeones, el Borussia Dortmund se rehizo de un 2-0 en contra y una hora de juego muy por debajo del nivel, reaccionó a tiempo y logró una remontada épica, con el 2-3 del triunfo en el minuto 88 y en propia puerta del Hoffenheim.

No era una simple revés. Y lo esquivó. El margen de error cuando pretendes jugar por ser ganador de la Bundesliga y compites con un equipo que falla tan poco como el Bayern Múnich, cada tropiezo es un paso atrás indudable, todavía más cuando es tan pronto, apenas la segunda jornada. Lo sorteó el grupo que dirige Nico Kovac, que sostiene el pleno de triunfos.

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No funcionó en una hora el conjunto amarillo, hasta entonces a contracorriente, un segundo más tarde, lejos del área rival y por momentos sostenido por su portero Gregor Kobel, el mejor de largo de su equipo, que lamentó la lesión del central Filippo Mané y que ya había sufrido ya varias ocasiones rivales, todavía con 0-0.

El 1-0 fue un buen derechazo, con efecto de dentro hacia afuera, ajustado al otro palo, por Leon Avdullahu. Lo merecía ya el Hoffenheim, que fue más allá en el segundo tiempo, cuando Lemperle abrió aún más la distancia en el resultado con el 2-0, con apariencia de definitivo de no haber sido porque, de repente, Guirassy anotó el 2–1, con la sutileza de su definición en el área.

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Y el partido cambió. Tiene el Borussia Dortmund suficientes recursos para pasar de la nada al todo en unos instantes. Fabio Silva entró en el minuto 62. En el 66 cruzó su disparo, en su primera ocasión, para aportar el empate a su equipo, tan lejos unos minutos antes de la victoria y tan cerca de pronto. Un aviso al Hoffenheim… Y para el Villarreal, que lo visita el martes.

La victoria, el 2-3, ya fue en el 87 en un gol en propia puerta del Hoffenheim. Triunfo del Dortmund, mucho mas preciado en el marcador que en el juego. No debe conformarse. Su pleno admite dudas.

- Ficha técnica:

2 - Hoffenheim: Baumann; Coufal, Kabak (Hranac, min. 79), Hajdari, Rots; Wimmer (Conté, min. 73), Avdullahu, Burger (De Cat, min. 79), Daghim; Lemperle y Hlozek (Kramaric, min. 73)

3 - Borussia Dortmund: Kobel; Gad pu (Reggiani, min. 63), Anton, Mané (Nwaneri, min. 32); Svensson, Jobe Bellingham, Nmecha (Veerman, min. 46), Ryerson; Karetsas (Fabio Silva, min. 63), Beier; Guirassy (Sabitzer, min. 87).

Goles: 1-0, min. 45: Avdullahu. 2-0, min. 54: Lemperle. 2-1, m. 61 Guirassy. 2-2, min. 66: Fabio Silva. 2-3, min. 88: Hajdari, en propia puerta.

Árbitro: Matthias Jöllenbeck. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Kabak (min. 40) y Hajdari (min. 48+) y al visitante Reggiani (min. 76).

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la Bundesliga alemana, disputado en el SNP Arena de la ciudad de Sinsheim ante unos 30.000 espectadores. EFE

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