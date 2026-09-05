2-3. Arbeloa no arranca

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Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El Fulham que dirige Álvaro Arbeloa fue incapaz de arrancar en la Premier y tras tres jornadas sigue sin puntuar, derrotado por tercera vez, en su campo ahora, ante el Crystal Palace (2-3).

El conjunto de Londres se estrelló de nuevo en Craven Cottage y añadió el revés ante el Crystal Palace a los sufridos jornadas antes contra el Chelsea y el Sunderland.

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Fue, sin embargo, aire para el conjunto de Pierre Sage que también había perdido sus partidos anteriores. Con Everton y Manchester City.

El Fulham estuvo dos veces por delante pero el triunfo se le escapó. Tomó ventaja a los once minutos con el gol de Joshua King pero Tyrick Mitchell fue una pesadilla para los locales. Empató dos veces el atacante de Sage. Primero en el 35, a pase de Edward Nketiah y después, cuando el exjugador del Real Madrid César Palacios hizo el segundo del Fulham, en el 42, volvió a ver puerta al inicio de la segunda parte.

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El infortunio del conjunto de Arbeloa se acentuó en el último cuarto de hora. Ben Chiwell aprovechó un balón recibido de Daichi Kamada, batió por tercera vez a Bernd LEno y acentuó la crisis de su vecino. EFE