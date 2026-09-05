1-1. Vuskovic deja sin triunfo al Leeds

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Redacción deportes, 5 sep (EFE).- Un balón parado, un córner rematado por el croata Luka Vuskovic, evitó la victoria del Leeds en el Amex Stadium y dio aire al Brighton (1-1), que afrontó el choque tras la derrota en Stamford Bridge contra el Chelsea.

Sigue invicto el Leeds de Daniel Farke que ganó al Nottingham Forest pero que empató con el Brentford en la jornada anterior. Se puso por delante al cuarto de hora por medio de Jayden Bogle tras un pase del japonés Ao Tanaka, al que el VAR le anuló un gol después.

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No cerraron el marcador los visitantes, más peligrosos a la contra y en la segunda parte, la mejoría del equipo de Fabian Hurzeler dio sus frutos. Un córner botado por Maxim De Cuyper encontró a Luka Vuskovic que cabeceó a la red, fuera del alcance de James Trafford.

Brighton y Leeds, con la igualada, se mantienen en el ecuador de la clasificación. EFE