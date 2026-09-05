1-1. El Sunderland frena al Brentford

Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El Brentford se adelantó en el marcador por medio de Vitaly Janelt, pero el Sunderland empató con un penalti transformado por Enzo Le Fee en el tramo final para nivelar su choque de la tercera jornada de la Premier inglesa (1-1).
Un frenazo para el Brentford, que apuntaba a situarse en posiciones aún más altas de la clasificación, aunque aún está en la quinta posición. Todavía está invicto.
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El Sunderland está en la zona media de la tabla, con una victoria, un empate y una derrota. EFE
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